Durchsuchung FBI stürmt Büro von Trump-Anwalt Michael Cohen

FBI-Agenten haben das New Yorker Büro von Michael Cohen, US-Präsident Donald Trumps langjährigem Anwalt, durchsucht.

Michael Cohen arbeitet seit mehreren Jahren als Anwalt für Donald Trump. (Foto: AP) USA

New YorkFBI-Agenten haben am Montag das Büro des langjährigen persönlichen Anwalts von US-Präsident Donald Trump, Michael D. Cohen, in New York gestürmt. Bei der Durchsuchung wurden Dokumente und Steuerunterlagen von den Ermittlern konfisziert, berichtet die „New York Times“. Unter den beschlagnahmten Dokumenten sollen sich E-Mail-Aufzeichnungen zwischen Cohen und dem US-Präsidenten befinden.

Darunter sollen sich auch auch Beweismittel zu Zahlungen an die US-Pornodarstellerin Stormy Daniels befunden haben. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, hatte angeblich 2006 eine Affäre mit Trump und soll kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen 2016 130.000 US-Dollar von Cohen erhalten haben. Der 51-jährige gebürtige New Yorker hatte angegeben, die Summe aus eigener Tasche gezahlt zu haben.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft in Manhattan Durchsuchungsbefehle erlassen, die auf einen Hinweis des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller basieren.

Die Durchsuchung ist besonders brisant, da Konversationen zwischen Anwälten und ihren Klienten nach US-Recht geschützt sind.



Mehr in Kürze.