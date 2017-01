Dylann Roof : Erstes Todesurteil für ein Hassverbrechen

Datum: 10.01.2017 23:17 Uhr

Er platzte in eine Bibelstunde in Charleston und eröffnete das Feuer: Dylann Roofs Mord an neun Schwarzen hat weit über die USA hinaus viele Menschen bewegt. Dafür soll Roof nun mit dem Leben bezahlen.