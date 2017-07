Trump – der Verfolgte

So unheimlich die Verbindungen zu Russland auch sein mögen und wie verdächtig die Entlassung eines FBI-Chefs inmitten eines Ermittlungsverfahrens auch wirken kann: Vielleicht war daran nichts illegal. US-Demokraten und viele Europäer regen sich auf: „Aber er hat doch versucht, in laufende FBI-Ermittlungen einzugreifen!“ Ja, das stimmt. Aber nach Ansicht vieler Juristen hat der Präsident dazu das Recht als auf seiner Seite.

Einmal ganz abgesehen von der Frage, wie viele Geheimdienste in anderen westlichen Ländern den Mut hätten, im Umfeld des Staatschefs zu ermitteln: Für seine Fans ist Trump der Verfolgte. Weil die Demokraten ihre Wahlschlappe nicht akzeptieren können, versuchen sie nun, Trump mit juristischen Kniffs zur Strecke zu bringen, den Außenseiter in Washington. Das ist die Lesart seiner Anhänger.

Solange keine eindeutige Straftat vorliegt, bestätigt jeder Versuch, die Russland-Verbindungen zu beleuchten, die Fans in ihrer Sicht der Dinge. Das gleiche gilt für seine Interessenkonflikte. So wird Trump vorgeworfen, mit dem Washingtoner Hotel seiner Kette von seiner Präsidentschaft zu profitieren. Bei genauem Hinsehen sind die Umsätze aber flach geblieben. Wegen eines Artikels über die Russland-Verbindungen von Trumps-Vertrauten Anthony Scaramucci musste CNN Fehler einräumen und drei Journalisten traten zurück. Ein gefundenes Fressen für die Trump-Fans.

Seine Gegner drohen, das Spiel genau so mitzuspielen, wie es Trump passt. Was sollen sie denn tun? Auch hier hilft ein Blick nach Italien. Berlusconis Ära hat zwar sein Ende mit der Finanzkrise gefunden. Dass er es nicht zurück an die Macht geschafft hat, lag vor allem am Aufstieg des späteren Regierungschefs Matteo Renzi. Als erster Vertreter des linken Spektrums setzte Renzi nicht mehr allein auf die Verdammung Berlusconis als einzigen Programmpunkt. Im Gegenteil: Er hat das B-Wort einfach gar nicht in den Mund genommen, sondern ein eigene Strategie vorgelegt. Es hat zwar auch bei Renzi der üblichen italienischen politischen Windungen bedurft, bevor er an der Regierung war. Aber er war der Erste, der Berlusconis Spiel zwischen des Feindbild und Märtyrer nicht mehr mitgespielt hat.

Für die Trump-Gegner heißt das: Sie müssen versuchen, seine Wähler zu verstehen und Alternativen zu bieten. So sehr ihnen Trump auch persönlich zuwider sein mag, sie sollten über Inhalte reden. Gerne auch über die falschen Programme von Trump. Aber am besten über die eigenen. Sonst twittert er noch bis 2024 aus dem Weißen Haus.