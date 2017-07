Ein konfuses Bild

5. Die Wirtschaft durch Abbau von Auflagen entlasten: ansehnliche Teilerfolge

Der US-Präsident hat versprochen, Auflagen zu streichen und so einige wichtige Branchen wie Energie und Banken zu entlasten. Dieses Versprechen ist neben dem zur Steuersenkung besonders wichtig. Trump regiert hier mit einer Mischung von neuen Gesetzen, die alte Auflagen rückgängig machen, Verordnungen, die die Überprüfung von Regeln fordern, und der Besetzung von Spitzenpositionen in Aufsichtsämtern mit Leuten nach seinem Geschmack.

So hat er Regeln zum Schutz der Privatsphäre im Internet, zu Arbeitsunfällen und zur Schulpolitik aufgeweicht. Aber viel mehr erreicht er durch die richtigen Leute bei wichtigen Behörden: An die Spitze der Umweltbehörde EPA setzte er mit Scott Pruitt einen Zweifler am Klimawandel, das Bildungsministerium führt mit Betsy DeVos eine Ministerin, die persönlich in private Bildungseinrichtungen investiert hat, die Wertpapieraufsicht führt mit Jay Clayton ein Rechtsanwalt, der früher für die Wall Street gearbeitet hat.

Noch nicht sehr weit gekommen ist Trump mit seinem Versprechen, das umfangreiche Dodd-Frank-Gesetz, das nach der Finanzkrise erlassen wurde, zu kippen. Aber sein Finanzminister Steven Mnuchin hat einige Vorschläge zur Entlastung der Banken gemacht, die gemäßigt sind und daher Chancen haben, auch umgesetzt zu werden.

In diesen Zusammenhang gehört auch, dass Trump das internationale Klimaschutzabkommen verlassen wird, weil er es als überflüssige Fessel für US-Unternehmen ansieht. Viele US-Unternehmen fühlen sich aber längst dem Klimaschutz verpflichtet und halten diesen Alleingang für schädlich.

Der US-Beitrag im Klimavertrag Welchen Anteil am Klimagas-Ausstoß haben die USA? Die USA sind für rund 16 Prozent des weltweiten Kohlendioxid(CO2)-Ausstoßes verantwortlich. China hat hier einen Anteil von 28 Prozent, Deutschland von gut zwei Prozent. Pro Kopf gesehen liegen die USA aber an der Spitze der Industrie- und Schwellenländer. Ein US-Amerikaner produziert durchschnittlich etwa doppelt soviel CO2 wie ein Deutscher und weit mehr als ein Chinese.

Wie hat sich der Ausstoß zuletzt entwickelt? Trotz Wirtschaftswachstums ist der CO2-Ausstoß in den vergangenen drei Jahren nicht mehr gestiegen, sondern gesunken. Hauptgrund ist, dass Kohle in Kraftwerken durch Gas ersetzt wurde. Dies liegt zum einen an der Schiefergas-Förderung, dem sogenannten Fracking, das die Gaspreise hat sinken lassen. Gas setzt bei der Verbrennung weit weniger CO2 frei als Kohle. Zudem hatte Ex-Präsident Barack Obama schärfere Umweltauflagen für Kohlekraftwerke verhängt, so dass eine Reihe älterer Anlagen geschlossen wurde.

Was haben die USA in Paris allgemein anerkannt? Wie alle Unterzeichner erkennen sie den Klimawandel als menschengemacht und dabei ihre besondere Verantwortung als Industriestaat an. Sie wollen die Erderwärmung zusammen mit der Staatengemeinschaft auf unter zwei Grad, möglichst auf maximal 1,5 Grad, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzen.

Welchen konkreten Beitrag wollen die USA leisten Im UN-Vertrag von Paris wurden alle nationalen Pläne zum Klimaschutz gesammelt, sozusagen als Basis für weitere Anstrengungen. Die EU hat sich beispielsweise verpflichtet, bis 2030 rund 40 Prozent weniger CO2 zu produzieren als 1990. Die nationalen Ziele sind aber formal nicht Teil des völkerrechtlichen Vertrags. Sanktionen bei Nicht-Erfüllung sind nicht vorgesehen. Die USA wollten ihren Ausstoß bis 2025 zwischen 26 und 28 Prozent im Vergleich zu 2005 reduzieren. Wichtigstes Instrument dafür ist der "Clean Power Plan" von Obama, der den Wandel zu CO2-armer Stromproduktion vorantrieben sollte.

Wie soll es nach Paris weitergehen? Zum einen wird bei den jährlichen Weltklimakonferenzen daran gearbeitet, die nationalen Ziele vergleichbar zu machen. Dadurch soll mehr Transparenz entstehen und der Druck auf die Länder steigen, die vergleichsweise wenig leisten. Für 2020 ist vereinbart, dass die Staaten neue Ziele vorlegen. Denn mit den in Paris hinterlegten kann die Erderwärmung nicht auf zwei Grad begrenzt werden. 2020 hätten also auch die USA nachlegen müssen. Allerdings hatte Trump bereits den „Clean Power Plan“ per Dekret aufgeweicht, so dass bezweifelt wird, ob die USA schon ihre alten Ziele hätten schaffen können.

Welche anderen Verpflichtungen gibt es im Klimaprozess? Schon bei der weitgehend gescheiterten Klimakonferenz 2009 wurde vereinbart, dass ein „Green Climate Fund“ aufgelegt wird. Im Kern geht es um Solidarität mit den armen Staaten auf der südlichen Halbkugel, die besonders vom Klimawandel betroffen sind. Ab 2020 soll aus öffentlichen und privaten Geldern jedes Jahr eine Summe von 100 Milliarden Dollar zur Verfügung stehen, damit sich die ärmeren Staaten gegen den Klimawandel wappnen können. 2014 hatten die USA zugesichert, drei Milliarden Dollar für die Erstausstattung des Fonds zu geben. Kurz vor Ende seiner Amtszeit überwies Obama zur Empörung Trumps noch einmal 500 Millionen Dollar, so dass insgesamt eine Milliarde von den USA gezahlt wurde. Trump hat erklärt, er werde der UN für Klimaschutzprogramme nichts mehr überweisen.

6. Make America great again/America first: ein konfuses Bild

„Make America great again“ war der zentrale Wahlkampfslogan. Trump lässt sich sogar mit Chören feiern, die eine vertonte Version seines zentralen Versprechens darbieten: Amerika wieder groß und stark zu machen und amerikanische Interessen an die erste Stelle zu setzen.

Dieses Versprechen ist bis zu einem gewissen Grad ein Widerspruch in sich. Denn wenn Trump einseitig amerikanische Interessen durchsetzt, isoliert er zugleich sein Land und schwächt damit dessen internationale Vormachtstellung. Das ist unter anderem beim Klimaschutzabkommen deutlich geworden. Aber auch bei seinem Rückzug aus den Verhandlungen zu einer pazifischen Freihandelszone (TPP): Dadurch überlässt Trump Ostasien stärker dem chinesischen Einfluss.

Seine ständige Kritik an der Europäischen Union und an der Nato schwächt ebenfalls die Macht der USA und nützt vor allem russischen Interessen. Im Nahen Osten hatte schon Barack Obama keine klare Strategie, unter Trump ist eine gewisse Sprunghaftigkeit im Umgang mit Verbündeten und Gegnern wie Saudi-Arabien und Iran hinzugekommen. Bei den naheliegenden Verhandlungen zur Überarbeitung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) ist der Standpunkt der US-Regierung nicht ganz klar.

Trump stößt mit seinen Versuchen, mexikanische Importe abzublocken, auf Widerstand aus den Reihen von Unternehmen. Die Autokonzerne brauchen die Fabriken und Zulieferer in Mexiko, um ihre Kosten im Griff zu halten. Die Farmer fürchten um ihren Absatz in Mexiko.

Bilanz

Trump hat bisher weit weniger geschafft, als er versprochen hat. Zum Teil sind seine Ziele vollkommen unrealistisch, zum Teil hängen sie fest, weil die Republikaner – die Partei, die ihn nominiert hat – in sich zerstritten ist. Der harte Kern seiner Anhänger lässt sich davon bisher aber nur wenig irritieren.