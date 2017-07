Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Steuern und Obamacare

3. Steuern senken: hängt fest, hat aber noch Chancen

Trump hat versprochen, die Steuern für Unternehmen drastisch auf 15 Prozent zu senken und Privatleute ebenfalls zu entlasten. Er möchte auch erreichen, dass die Unternehmen Gewinne, die aus steuerlichen Gründen im Ausland gebunkert sind, zurück in die USA holen.

Auf diesem Versprechen beruht zum großen Teil der Optimismus, den Trumps Wahl bei Unternehmen und Verbrauchern ausgelöst hat. Aber bisher ist dort nicht viel passiert. Die Republikaner im Parlament verfolgen ein eigenes Steuerkonzept, das sehr kompliziert ist, aber in etwa aufkommensneutral wäre. Dabei sollen Importe weitaus stärker als bisher belastet werden. Inzwischen zeichnet sich ab, dass diese Variante kaum noch Chancen hat, sogar viele Unternehmen sind dagegen, weil sie von Importen abhängig sind.

Ohne diese Gegenfinanzierung würden Steuersenkungen aber tiefe Löcher ins Budget reißen, was den finanzpolitischen Falken bei den Republikanern sauer aufstößt. Zurzeit ist am wahrscheinlichsten, dass es in den nächsten Monaten oder 2018 zu einer gemäßigten Senkung der Unternehmensteuern auf vielleicht 20 oder eher 25 Prozent kommt. Sie sind jetzt mit 35 Prozent sehr hoch. Das würde einen gewissen finanzpolitischen Impuls liefern, ohne allzu viel zu kosten.

4. Obamacare durch etwas Besseres ersetzen: völliges Chaos

Trump hat versprochen, das komplizierte System zur Krankenversicherung seines Vorgängers Barack Obama durch eine kostengünstigere Version zu ersetzen, die trotzdem jedermann absichert.

Die Republikaner im Parlament haben sich auf Druck Trumps mit Mühe auf ein Konzept geeinigt, das Obamacare ersetzen soll. Im Senat ist dieser Versuch schon zum zweiten Mal gescheitert. All diese Konzepte hätten dazu geführt, dass entgegen Trumps Versprechen mehr als 20 Millionen Amerikaner ihren Versicherungsschutz verlieren. Außerdem wollen die Republikaner den Versicherungszwang für Gesunde abschaffen. Der simple Grundsatz, dass Krankenversicherung nur funktioniert, wenn sich auch Gesunde versichern, hat sich bis dorthin noch nicht herumgesprochen. Alle bisherigen Vorschläge sind daher ungeeignet, Trumps Versprechen einzulösen.

Hinzu kommt, dass er sie nicht umgesetzt bekommt, weil die ideologischen Gegensätze innerhalb der Republikaner zu groß sind. Ein Teil von ihnen will den Staat noch mehr aus der Krankenversicherung heraushalten, als es bei den bisherigen Vorschlägen der Fall wäre. Ein anderer möchte verhindern, dass viele Amerikaner ihren Versicherungsschutz verlieren.

Weil der Senat dadurch blockiert ist, wollte Trump durchsetzen, dass Obamacare abgeschafft wird, ohne zunächst einen Ersatz zu beschließen. Wie es zurzeit aussieht, gibt es auch dafür keine Mehrheit. Es deutet sich aber vage die Chance an, dass die republikanischen Senatoren mit den verfeindeten Kollegen von der demokratischen Partei zusammenarbeiten könnten, um das bisherige System zu sichern. Wegen der Diskussion über Obamacare und der Rufe, das System zu kippen, sind Kunden und vor allem auch Versicherer so verunsichert, dass die Gefahr eines Zusammenbruchs wächst.