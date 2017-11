 Ein Jahr US-Präsident: Wie seine Anhänger heute über Donald Trump denken

Trump-Fans Bob Emerson, Ken Masson und Jody Whitmyer (v.l.) Im vergangenen Jahr haben sie den damaligen Präsidentschaftskandiddaten im Wahlkampf unterstützt. (Foto: dpa)

Apollo BeachKen Masson dachte lange Zeit, er sei allein. Dann ging der Rentner aus Florida zum ersten Mal auf eine Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump. Er stand fünf Stunden lang an und fand sich plötzlich inmitten von Gleichgesinnten. Menschen, die von überall her gekommen waren, weil sie Trump sehen wollten. Weil der politische Außenseiter in ihnen etwas ausgelöst hatte. Einen Nerv traf.

Masson hat bei der Wahl vor einem Jahr für Trump gestimmt. Er würde es jederzeit wieder tun. Nichts von dem, was der Republikaner seit seinem Amtsantritt vor zehn Monaten gesagt oder getan hat, ändert daran etwas. Im Gegenteil. Was andere als Makel sehen, sieht der 74-Jährige als Stärke.

Trumps Beliebtheitswerte mögen historisch schlecht sein, seine Politik mag chaotisch und erratisch wirken, der Vorwurf der Lüge jeden Tag aufs Neue im Raum stehen, die Russland-Affäre wie ein Damoklesschwert über seiner Präsidentschaft hängen. Aber wenn man mit Anhängern des Republikaners spricht, hat man das Gefühl, in eine andere Welt einzutauchen. Trump sitzt hier ganz fest auf seinem Thron, er ist der Deal-Maker, seine Unberechenbarkeit gilt als sein größtes Ass.

„Er beugt sich nicht dem Druck der Macht“, sagt Bob Emerson. Der 62-jährige Investor hat zusammen mit Masson Wahlkampf für Trump gemacht. Vor einem Jahr fuhren die beiden jeden Morgen mit einem Golf Buggy durch Apollo Beach, einer Kleinstadt an der Westküste Floridas. An ihrem Wagen flatterte eine weiße Fahne, sie verteilten Flyer. Trump galt als chancenlos, sie machten trotzdem weiter.

Emerson haderte damals ein wenig. Er hielt Trump für einen schwachen Kandidaten. Heute ist er manchmal selbst ein wenig erstaunt darüber, wie gut er ihn als Präsidenten findet. „Ich bin begeistert von ihm“, sagt der 62-Jährige.

An einem bewölkten Vormittag im Oktober sitzen die beiden Freunde in Emersons Wohnung, das Gespräch dreht sich zwei Stunden lang um Trump. Nur selten dringt Kritik durch, Zweifel wischen sie weg.

Trump mache einen guten Job in der Außenpolitik, sagt Emerson. Der Islamische Staat sei auf dem Rückzug. In der Nordkorea-Krise habe der Präsident es geschafft, dass sich China bewege und den Druck auf das Regime verstärke. Masson meint, Trump stelle Amerikas Interessen an oberste Stelle. Nur dass er die US-Truppen in Afghanistan ließ, das kann er ihm nicht so richtig verzeihen.

Die Russland-Ermittlung halten die beiden für eine Hexenjagd. Die Entlassung von FBI-Chef James Comey fanden sie richtig. Die Berichterstattung der Medien ist ihrer Meinung nach voreingenommen und unfair. Emerson liest die „New York Times“ nur noch mit Skepsis. Masson findet, dass selbst Fox News, Trumps Hofsender, ein wenig zu weit nach links gerückt ist.