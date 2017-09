Einmischung in den USA : Russen kauften zur Einflussnahme Facebook-Anzeigen

Datum: 07.09.2017 00:27 Uhr

Update: 07.09.2017, 00:54 Uhr

Facebook meldet sich in der Russlandaffäre zu Wort: In dem sozialen Netzwerk haben dem Unternehmen zufolge Russen gezielt Anzeigen mit politischen Inhalten platziert, um sich in die US-Innenpolitik einzumischen.