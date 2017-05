Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Neue Forderungen nach Sonderermittler

Demokratische Senatoren und Abgeordnete in Washington erneuerten am Dienstag ihre Forderungen nach der Einsetzung eines Sonderermittlers und einer öffentlichen Befragung von James Comey. „Genug ist genug“, wetterte der Demokrat Adam Schiff, Mitglied des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses. „Wenn das wahr sein sollte, wäre es ein weiterer verstörender Hinweis darauf, dass der Präsident in Versuche verstrickt sein könnte, Ermittlungen zu behindern.“

Vor der Entlassung Comeys hatte Trump schon die amtierende Justizministerin Sally Yates gefeuert. Sie hatte Trump ausdrücklich vor Flynn und seinen Russland-Verbindungen gewarnt und davon gesprochen er sei „kompromittiert“ und ein potenzielles Erpressungsopfer. Wenige Tage später kam ihr Entlassungsschreiben. Flynn musste erst drei Wochen später gehen, als erste Berichte zu Verbindungen zwischen ihm und Russland in der Presse auftauchten.

Immer mehr Beobachter fühlen sich an die „Watergate“-Affäre erinnert, die Präsident Richard Nixon 1974 zum Rücktritt zwang. Der hatte seinerzeit Ermittler entlassen, die die Affäre weiterverfolgt hatten und dabei immer näher an das Weiße Haus gekommen waren.

Michael Flynn im Kurzporträt Karriere im Militär Der 57-Jährige hat in den US-Streitkräften vor allem als Geheimdienstler Karriere, gemacht. Er leitete unter anderem die Geheimdienstoperationen in Afghanistan.

Ein Freund des offenen Wortes Trotz seiner Tätigkeit in oft geheimer Mission hat Flynn das offene Wort besonders nach seinem Ausscheiden aus der Armee nicht gescheut. Der Mann aus dem Bundesstaat Rhode Island äußerte sich wiederholt extrem islamkritisch. Er hält den Islam weniger für eine Religion, als für eine politische Ideologie. Seine Äußerungen gelten vielen als unverblümt, manchmal auch unbedacht.

Führungsprobleme bei der DIA Im Jahr 2014 musste der drahtige General Flynn als Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA nach zwei Jahren im Amt gehen. Ihm wurden Führungsprobleme vorgeworfen, vor allem schien aber eine andere Auffassung zum islamischen Terrorismus als bei der Regierung vorzuherrschen.

Vorwürfe gegen Obama Flynn beschuldigte die Obama-Administration, mit ihrer Unterstützung der syrischen Rebellen insgeheim dem Terrornetzwerk Al-Kaida helfen. Das ist auch der Vorwurf, der von Moskau aus an die USA gerichtet, von Washington aber stets zurückgewiesen wurde.

Verhandlungen mit Russland Von Trump in sein Sicherheitsteam geholt, telefonierte Flynn bereits im Dezember mit dem russischen Botschafter Sergei Kisljak – noch ehe er ein offizielles Amt innehatte. Dabei soll es, so schrieb die „Washington Post“, auch um den Abbau von Sanktionen gegen Russland gegangen sein, die die Obama-Administration wegen russischen Hackings erlassen hatte. Nach der US-Gesetzgebung ist es einem amerikanischen Bürger verboten, ohne entsprechende Legitimation mit einem anderen Staat zu verhandeln – vor allem, wenn es um die Interessen der USA geht.

Kontakte kritisch beäugt Ohnehin waren Flynns offenbar enge Kontakte nach Moskau stets kritisch beäugt worden. Unter anderem trat er als bezahlter Experte im staatsnahen russischen Fernsehsender RT auf.

Auf republikanischer Seite herrschte am Dienstag eine ungewohnte Stille. Bis zum frühen Abend verteidigte kein Mitglied des Kongresses den Präsidenten gegen die Vorwürfe. Stattdessen erklärte der republikanische Senator John Cornyn aus Texas, er stehe nicht mehr für das Amt des FBI-Direktors zur Verfügung. Er galt als einer der Top-Favoriten. Cornyn erklärte, das Land brauche jetzt einen „überparteilichen FBI-Chef“.

Acht Kandidaten waren am Samstag vom Justizministerium für den Job interviewt worden. Cornyn ist bereits der zweite, der ablehnt. Der Job ist ein Schleudersitz. Der neue FBI-Chef wird auch die Aufgabe haben, die Ermittlungen gegen Flynn und Trumps Wahlkampfteam zu einem Ende zu bringen.

Für den Präsidenten steht das Ergebnis schon fest. Er hält die Vorwürfe über eine Verbindung Russlands und seines Wahlkampfteams zur Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahlen für eine „Scharade“, die von den Demokraten in die Welt gesetzt wurde, um ihre Wahlniederlage schönzureden.