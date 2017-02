Allerdings ist der Rechtsstreit noch lange nicht vorbei. Der Präsident will das Urteil nicht hinnehmen. Seine Entschlossenheit unterstreicht Trump auf seine Weise – mit einem Tweet in Großbuchstaben: „WIR SEHEN UNS VOR GERICHT.“ Es gehe um die Sicherheit des Landes, betonte er, als er sich wenig später Reporterfragen stellte.

Befürchtungen einiger Trump-Kritiker, dass der Präsident das Gericht ignorieren und damit eine Verfassungskrise auslösen würde, haben sich allerdings nicht bestätigt. Die Regierung will mit juristischen Mitteln gegen das Urteil kämpfen. Das ist ihr gutes Recht.

