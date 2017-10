 Elektroautos: EU-Kommission plant keine Quote

Quote für Elektroautos Die EU-Kommission will sich nicht auf einen bestimmten Antrieb festlegen. (Foto: dpa)

BrüsselDie EU-Kommission will der Autoindustrie keine verbindliche Vorgabe für die Zahl von Elektroautos machen. Ein Sprecher der Brüsseler Behörde dementierte am Donnerstag einen Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", wonach sie eine Quote von mindestens 15 Prozent aller Neuwagen für 2030 verhängen will, die mit Elektromotoren oder anderen emissionsfreien Antrieben fahren sollen. Die Vorschläge werden für den 8. November erwartet. Sie müssten von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament beschlossen werden.

Hintergrund ist, dass die EU-Kommission den Autoherstellern keine Vorgaben machen will, auf welche Technologie sie beim Umstieg auf emissionsfreie Autos setzen sollen. Neben rein akkubetriebenen Autos will man anderen Technologien wie Hybridmotoren oder Wasserstoff nicht beerdigen. "Wir wollen den Herstellern nicht vorschreiben, dass sie auf eine Technologie setzen sollen, die in zehn Jahren veraltet ist."

Im Rahmen der Gesetzesinitiative soll es ab 2021 nicht nur wie bisher eine Begrenzung für den Flottenverbrauch der Hersteller geben, sondern auch genaue Ziele für die Verringerung. In die fließen auch andere Faktoren mit ein. Zurzeit kommen in Europa bei einem Prozent der Autos keine Abgase aus dem Auspuff.