Emmanuel Macron Frankreichs Präsident hat schon begonnen, sein Land umzukrempeln. (Foto: AFP)

ParisEmmanuel Macron hat kurz vor Weihnachten seinen 40. Geburtstag gefeiert und ist damit in ein für ihn entscheidendes Lebensjahrzehnt eingetreten. Der französische Präsident muss beweisen, dass er sich nicht irrt und den richtigen Weg geht. Er hat schon begonnen, Frankreich umzukrempeln und für das kommende Jahr hat er dasselbe mit Europa vor. Dabei profitiert er auch von dem Machtvakuum, das Bundeskanzlerin Angela Merkel durch die schwierige Regierungsbildung in Deutschland hat entstehen lassen.

Das US-Magazine „Time“ nannte Macron kürzlich auf dem Titel schon den „zukünftigen Leader Europas“, für das Handelsblatt ist er die „Persönlichkeit des Jahres 2017“. Der britische „The Economist“ bezeichnete Frankreich dank Macron als „Land des Jahres 2017“. Die Zeitschrift würdigte seine Reformen im eigenen Land und schrieb, er gebe Hoffnung. 2012 hatte das Blatt Frankreich noch als „Zeitbombe im Herzen Europas“ bezeichnet.

Bei der Neugründung, die Macron für Europa versprochen hat, setzt er auf Merkel. „Wir wollen der EU zu neuer Kraft verhelfen, ihr eine neue Dynamik vermitteln, Frankreich braucht dazu ein stabiles Deutschland“, hieß es aus dem Elyséepalast. Doch während die Bundeskanzlerin geschwächt ist und noch an ihrer künftigen Regierung arbeitet, eilte Macron schon ein wenig voraus.

Er will nicht mehr das Anhängsel sein, sondern ein gleichwertiger Partner – oder sogar mehr. Er ist in Frankreich der unumstrittene Chef, hat seine ersten Reformen recht mühelos durchgeboxt und sogar in den Beliebtheitsumfragen ist er wieder steil angestiegen. Der heimische Glanz färbt auch aufs Ausland ab, er kann Merkel auf Augenhöhe begegnen.

Macron kündigte seine Neugestaltungspläne für die EU mit zwei mitreißenden Reden in der Pariser Sorbonne und in Athen vor der Akropolis an. Seine Energie wurde überall bewundert, auch in Deutschland. Doch inhaltlich blieb bei vielen nur eins hängen: Er will ein Eurozonen-Budget mit einem eigenen Minister, für viele ein Schritt in Richtung einer Transferunion. In Deutschland kommt ein Schuldentransfer nicht infrage, die Ablehnung ist groß. Auch Vertragsänderungen sind nicht erwünscht. Schon jetzt befürchten viele in Europa, dass der französische Präsident ebenso wie in Frankreich das Europaparlament bei den Wahlen 2019 mit seiner Bewegung überrennen könnte.

Doch Macrons Europapläne nur auf Umverteilung zu reduzieren, wäre falsch. Er will Europa mit mehr Leben füllen. Der Aufstieg der Populisten hat gezeigt, dass Europa bei vielen unbeliebt geworden ist, dem will der Pro-Europäer entgegensteuern. Allein seine leidenschaftlichen Reden schafften schon eine neue Stimmung. Er weiß, dass es oft auch zunächst auf Symbole ankommt.