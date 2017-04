 Emmanuel Macron: Le-Pen-Sieg wäre „wirtschaftliches Desaster“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Emmanuel Macron Der unabhängige Kandidat Macron hat gute Chancen auf das Präsidentenamt. (Foto: AFP / Hermann Bredehorst)

BerlinDer unabhängige französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat vor einem wirtschaftlichen Desaster gewarnt, sollte seine rechte Rivalin Marine Le Pen die Wahl gewinnen. „Die Zinsen würden nach oben schießen, das Kapital würde das Land verlassen“, sagte Macron den Zeitungen der Funke Mediengruppe sowie „Ouest-France“ (Sonntagausgaben) einem Vorabbericht zufolge. „Und das wäre der schnelle Zusammenbruch des europäischen Projekts, denn die europäische Konstruktion funktioniert nicht ohne Frankreich.“ Umfragen zufolge dürften Macron und Le Pen am 23. April die erste Runde gewinnen, Macron dann die Stichwahl am 7. Mai. Allerdings deutet sich zunehmend ein enges Rennen an.