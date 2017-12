Macron will den USA und China Paroli bieten

In anderen Punkten ist Macron schon viel weiter als bei der Budgetfrage. In der Sicherheitspolitik, der EU-Flüchtlingspolitik gibt es schon einige Übereinstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich. Die Grenzen sollen besser bewacht werden und Flüchtlinge schon in den Transitländern überprüft werden, illegale Einwanderer sollen abgewiesen werden. Auch bei einer besseren Verteilung der Flüchtlinge in Europa liegen Macron und Merkel auf einer Linie, das war bei Merkel und Hollande nicht der Fall, der eine Verteilung nach Quoten in Europa ablehnte.

Der französische Präsident drängt auch auf ein Europa der Verteidigung. Es wird deutlich, dass Europa in Frankreichs Außenpolitik wieder im Mittelpunkt steht. Jean-Dominique Guiliani, Präsident der Robert Schuman Stiftung, ist der Ansicht, dass die Europapolitik vorher vernachlässigt wurde: „Macron antwortet auf ein Bedürfnis in Europa.“ Ziel seiner Europapolitik sei, mit anderen Weltmächten konkurrieren zu können. Guiliani glaubt, dass Paris, Berlin und Brüssel sich einigen werden, weil sie im Grund dasselbe anstreben: demokratische Kontrolle in der EU.

Macron hat ganz konkrete Vorstellungen wie das Mehr an Demokratie funktionieren soll. Bürger aus allen europäischen Ländern sollen bei Veranstaltungen darüber beraten, wie sie sich Europa vorstellen. Und diese Befragung soll so schnell wie möglich im kommenden Jahr beginnen, wenn die Regierungen sich nicht beteiligen wollen, können das auch Bürgerinitiativen übernehmen. Bisher ist er in dem Punkt allerdings noch nicht richtig vorangekommen. Macron geht es auch um mehr Zusammenarbeit in Europa auf allen Gebieten, so etwa bei der Bildungspolitik. Ein Erasmus-Jahr sollte für Studenten und auch Lehrlinge selbstverständlich werden.

Aber vor allem wünscht er sich ein starkes Europa gegenüber den USA und China. Er sieht es als notwendig an, dass bei internationalen Konflikten Europa noch mehr Einheit zeigt und die Länder sich besser absprechen. Europa soll eine Art Weltmacht werden. Macron will mehr Europa, mehr Europa-Gefühl und nicht nur eine Umverteilung der Schulden. Und für diesen Plan braucht er Merkel als starke Partnerin, das weiß er selbst: „Ich will nicht der Leader Europas sein, sondern ein Leader.“

Frankreichs Medien werfen deshalb immer häufiger den Blick auf Deutschland, während die konservative Tageszeitung „Le Figaro“ schon ein Ende der Ära Merkels in Erwägung zieht, betonte die Wirtschaftszeitung „Les Echos“: „Selbst wenn Angela Merkel geschwächt ist, muss sie an der Spitze bleiben, die nahe Zukunft Europas hängt davon ab.“