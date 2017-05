 „En Marche!“: Macron tritt als Vorsitzender ab

Emmanuel Macron Die Bewegung des neu gewählten französischen Präsidenten hat sich umbenannt. Den Interims-Vorsitz der Bewegung hat die Delegierte Catherine Barbaroux übernommen. (Foto: AFP)

ParisDer künftige französische Präsident Emmanuel Macron ist erwartungsgemäß als Vorsitzender der von ihm gegründeten Bewegung „En Marche!“ zurückgetreten. Nachfolgerin werde übergangsweise Cathérine Barbaroux, kündigte der Generalsekretär der Gruppierung, Richard Ferrand, am Montag in Paris an. Macron hatte am Sonntag die Präsidentenwahl gewonnen.

„En Marche!“ (In Bewegung) solle in „La République en Marche“ umbenannt werden, fügte Ferrand hinzu, der als möglicher Premierminister Macrons gehandelt wird. Er bekräftigte, dass die Bewegung bei den Parlamentswahlen im Juni die absolute Mehrheit gewinnen wolle, damit Macron regieren könne.

Die Liste mit 577 Kandidaten, von denen mindestens die Hälfte Frauen sein sollen, werde bis zum Donnerstag veröffentlich. Mindestens 50 Prozent der Kandidaten sollen nicht aus der Politik kommen.