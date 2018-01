Partnerschaften mit der Wirtschaft

IBM hat 100 Millionen Dollar in ein Datenlabor namens Lucy in Nairobi investiert. Dort analysiert man mithilfe des Supercomputers Watson die von Regierungen, Unternehmen und Hilfsorganisationen bereitgestellten Datenmassen, um Entwicklungsprobleme im Bereich Gesundheit, Erziehung und Landwirtschaft zu lösen. Von einem allgemein zugänglichen Datenpool profitieren alle - private Unternehmen, Staat und Hilfsorganisationen. Davon ist das Weltwirtschaftsforum überzeugt. Gewinnträchtige Geschäftsmodelle rund um die digitale Entwicklung sind für die Organisation, in der Vertreter der größten und wichtigsten globalen Konzerne sich treffen, eine Grundvoraussetzung, um den Unternehmen die nötigen Anreize zu geben, ihre Daten zu teilen und zum Nutzen der Gesellschaft einzusetzen.

Diese Sichtweise hat sich durchgesetzt. Durchgängig werden heute von UN, Weltbank und anderen offiziellen Akteuren der Entwicklungshilfe öffentlich-private-Partnerschaften gefordert und gefördert, weil man ohne die Ressourcen und das Wissen des Privatsektors die großen Entwicklungsziele nicht erreichen könne.

Ganz ohne Kritiker bleibt diese Strategie bei aller Effizienz nicht. Datenrechtler wie Linnet Taylor von der Universität Tilburg kritisieren, dass es sehr oft selbst an rudimentären Schutzbestimmungen für die Privatsphäre fehle. Zweifel und Kritik würden unter Hinweis auf den guten Zweck schnell beiseitegewischt.

In den in Afrika nicht selten vorzufindenden autoritären Regimen setzte es Oppositionelle, Flüchtlinge und andere Gruppen einem beträchtlichen Risiko aus, wenn derart freizügig mit ihren Daten umgegangen werde, kritisiert Laura Mann von der London School of Economics.

Verklausuliert räumt das auch das Weltwirtschaftsforum in Bezug auf mobile Bezahldienste ein: „Die Regierungen können als Katalysator fungieren, um Legitimität zu sichern, aber das verlangt nach offenen und transparenten Regeln, weil der Gedanke, dass die Regierung Zugang zu den Finanzinformationen eines Bürgers hat, diese von der Nutzung mobiler Finanzdienste abhalten könnte.“

Manns politökonomische Analyse der Big-Data-Revolution in der Entwicklungspolitik erscheint demnächst unter dem Titel „Left to Other People’s Devices?“ in der Zeitschrift „Development and Change“. Ihr Hauptkritikpunkt ist allerdings ein anderer. „Es gibt praktisch keine Diskussion über die Verteilung der Vorteile der Nutzung der von Afrika freigegebenen eigenen Daten“, moniert sie. Die großen internationalen Daten-Konzerne bekämen Zugang zu einem Datenschatz, mit dem sie ihr Geschäft ausweiten und sich zu unentbehrlichen Partnern machen könnten.

Anstatt dass die Regierungen in den Stand versetzt würden, sich selbst zu helfen, gerieten sie immer mehr in Abhängigkeit. „Das gegenwärtige Rahmenwerk stellt eine Art Industriepolitik dar, bei der afrikanische Regierungen und Hilfsorganisationen das Lernen und die Innovation von privaten Unternehmen in anderen Ländern befördern“, analysiert die Forscherin.