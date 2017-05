 Entwicklungszusammenarbeit in Afrika: „Deutschland kann von China lernen“

Stefan Liebing Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft hält viel von gemeinsamer Entwicklungszusammenarbeit. (Foto: dpa)

PekingEin Zentrum für nachhaltige Entwicklung von Deutschland und China soll künftig gemeinsame Projekte in Afrika möglich machen. Am Donnerstag eröffnete Entwicklungsminister Gerd Müller die Einrichtung zusammen mit Chinas Handelsminister Zhong Shan. Gemeinsame Projekte gibt es noch nicht. Um die künftig zu koordinieren, schickt Deutschland einen Mitarbeiter nach China. Durch die geplante Allianz hofft die deutsche Wirtschaft auf neue Impulse und bessere Chancen für Mittelständler. Stefan Liebing, Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, sieht zudem im Interview Chancen, durch stabiles wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigungsperspektiven Ursachen von Flucht zu bekämpfen.

Herr Liebing, Deutschland will zusammen mit China Entwicklungszusammenarbeit in Afrika betreiben. Wie erfolgversprechend ist der Ansatz?

Ich halte das für richtig und notwendig. Während es viele Dinge gibt, die wir zu recht anders machen als China, können wir auch von den Chinesen lernen. Wesentlich mehr Geld als die geschätzten 1,6 Milliarden US-Dollar Entwicklungshilfe gibt China für Handelsförderung und staatliche Kredite aus und betrachtet diese ebenfalls als Entwicklungszusammenarbeit im weiteren Sinne. So hat China vor allem im Infrastrukturbereich einen großen Anteil an der Entwicklung des afrikanischen Kontinents, wohingegen wir uns gerade auf diesem Gebiet bislang eher zurückgehalten haben. Wenn die Bundesregierung hier jetzt einen ähnlichen Weg einschlagen und sogar mit China kooperieren will, kann das nur von Vorteil sein – für die Entwicklung des afrikanischen Kontinents und für die deutsche Wirtschaft.

Liegen das deutsche und das chinesische Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit nicht zu weit auseinander?

Es ist auf jeden Fall wichtig und gut, dass Deutschland aufhört, das chinesische Engagement auf dem afrikanischen Kontinent zu verteufeln und stattdessen nach Wegen der Zusammenarbeit sucht. Bislang liegen die Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich noch weit auseinander. Das heißt ja aber nicht, dass wir nicht voneinander lernen und aufeinander zugehen können. Deutschland kann zum Beispiel von China lernen, Afrika nicht immer nur als Armutskontinent, sondern vielmehr als Geschäftspartner auf Augenhöhe zu erkennen. Denn der Ausbau von Infrastruktur ist die wichtigste Voraussetzung für Fortschritt, Produktivität und nachhaltiges Wachstum auf dem afrikanischen Kontinent.

Der Zehn-Punkte-Plan zur Eindämmung der Migration aus Afrika 1. Mehr Unterstützung für die libysche Küstenwache (Ausbildung, Ausrüstung).

2. Bündelung aller zur Verfügung stehenden Kräfte, um das Geschäftsmodell der Schleuserbanden zu zerstören.

3. Unterstützung von lokalen libyschen Gemeinschaften, die Migranten aufnehmen.

4. Aufbau von sicheren und angemessenen Aufnahmeeinrichtungen in Libyen - zusammen mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) und der internationalen Organisation für Migration (IOM).

5. Förderung von Projekten, die Migranten dazu bringen sollen, freiwillig in ihre Heimatländer zurückzukehren (IOM).

6. Ausbau von Informationskampagnen, die über die Gefahren der illegalen Migration aufklären.

7. Förderung von Projekten, die wieder eine bessere Kontrolle der Grenzen zwischen Libyen und seinen Nachbarländern ermöglichen.

8. Überwachung möglicher Alternativrouten.

9. Unterstützung von bilateralen Initiativen, die positive Entwicklungen in Libyen anstoßen sollen.

10. Engere Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten Libyens - auch mit dem Ziel, nicht schutzbedürftige Menschen dorthin zurückschicken zu können.

Hohe Qualität und langfristige nachhaltige Investitionen einschließlich der Schaffung von lokalen Arbeitsplätzen nach hohen internationalen Standards sind hingegen eindeutig deutsche Markenzeichen. Eigentlich können wir uns damit besonders gut abgrenzen. Allerdings sind chinesische Unternehmen ausgesprochen gut darin, ganze Lösungspakete mit Hilfe staatlicher Finanzierung anzubieten. Die Förderung der deutschen Wirtschaft im Kontext Entwicklungszusammenarbeit darf daher nicht länger einem Tabu unterliegen, sondern sollte als selbstverständliches Handlungsfeld der Entwicklungszusammenarbeit fungieren. Dringend notwendig sind Instrumente, die dazu beitragen, dass mehr deutsche Firmen in Afrika investieren und zum Aufbau der Wirtschaft in Afrika beitragen.

Die Bundesregierung möchte in Afrika die Ursachen von Flucht eindämmen. Wie kann China dabei helfen?

Weniger Migrationsdruck kann nur durch stabiles wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigungsperspektiven eingedämmt werden. Mit einem größeren Engagement bei der Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen könnte China noch mehr dazu beitragen, die viel zitierten „Fluchtursachen“ zu bekämpfen.

Wie kann sich die deutsche Wirtschaft in dieser Frage engagieren?

Deutsche Unternehmen sind in vielen Bereichen führend, die für eine nachhaltige Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent eine große Rolle spielen. Dazu gehören die Aus- und Weiterbildung, der Bereich der erneuerbaren Energien und auch im Infrastrukturbereich ist die deutsche Wirtschaft seit vielen Jahrzehnten erfolgreich tätig. Zudem sind die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards für viele deutsche Unternehmen schon lange eine Selbstverständlichkeit. Um das Engagement auf dem afrikanischen Kontinent auszubauen, braucht die deutsche Wirtschaft die aber die noch stärkere Unterstützung der Bundesregierung.

Gerade mittelständische Unternehmen konnten bislang oft gegen internationale Konkurrenz nicht bestehen, da sie durch die restriktive Vergabe von Garantien und Finanzierungsinstrumenten keine wettbewerbsfähigen Angebote unterbreiten konnten. Deshalb ist die Unterstützung der Bundesregierung so wichtig – mit entwicklungspolitischen Instrumenten, mit Garantien, mit Versicherungen und der Risikoabsicherung bei Projektvorlaufkosten.