Image des skrupellosen Geschäftemachers

Kann es China mit der Kooperation gelingen, vom Image als skrupellose Geschäftemacher in Afrika wegzukommen?

Ich glaube, ein solches Bild würde deutlich zu kurz springen. Wenn wir die Stärken deutscher Unternehmen, nämlich die hohe Qualität und die ausgereiften Sozial- und Umweltstandards mit den Stärken Chinas, nämlich der Risikobereitschaft, der niedrigeren Kostenniveaus und der Finanzierungsmöglichkeiten, kombinieren, dann kann das für die Partner in Afrika doch nur gut sein.

Mit der Seidenstraßen-Initiative will Chinas Präsident Xi Jinping die Kooperation mit Afrika aufwerten. Wird China das gelingen?

Eine Zukunftsprognose über das ambitionierte „One Belt – One Road“-Programm Chinas abzugeben ist sehr schwierig. Es wird darauf ankommen, wie China die Umsetzung des Projekts gestaltet und ob die afrikanischen Staaten es schaffen, sich gewinnbringend an dem Projekt zu beteiligen und langfristig Mehrwert zu schaffen.

Im Übrigen hat China spätestens seit der Jahrtausendwende einen starken Schwerpunkt auf die Kooperation mit Afrika gesetzt. Bereits jetzt ist China in vielen Ländern Afrikas der wichtigste Handelspartner. Wir Deutsche haben also durchaus Nachholbedarf.

Herr Liebing, vielen Dank für das Interview.

Die Fragen stellte Stephan Scheuer.