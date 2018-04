Eric Greitens Frisörin berichtet von sexuellen Übergriffen des Gouverneurs von Missouri

Eric Greitens soll eine Frisörin zum Oralsex gezwungen und ohne ihr Einverständnis halbnackt fotografiert haben. Nun droht ihm die Amtsenthebung.

Der Gouverneur von Missouri ist wegen Verletzung der Privatsphäre angeklagt. (Foto: AP) Eric Greitens

Jefferson CityEine Frisörin hat dem Gouverneur des US-Staates Missouri gewaltsame sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Eric Greitens habe sie geschlagen, gestoßen und ihr weh getan, schilderte die Frau in einer detaillierten Aussage vor einem Untersuchungskomitee des Kongresses von Missouri, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Sie habe sich zum Oralsex gezwungen gefühlt. Außerdem habe Greitens sie ohne ihr Einverständnis halbnackt fotografiert und gedroht, das Foto zu veröffentlichen, falls sie etwas über ihre Affäre erzähle.

Greitens ist wegen Verletzung der Privatsphäre angeklagt. Der Prozess soll am 14. Mai beginnen. Unabhängig von strafrechtlichen Konsequenzen droht ihm eine Amtsenthebung. Der Republikaner hat eine Affäre mit der Frisörin eingeräumt, jedoch beteuert, nicht gewalttätig geworden zu sein. Er bezeichnete sich als Opfer einer Hexenjagd und weigert sich, vor dem Untersuchungsausschuss auszusagen.

Die Frau berichtete, sie habe Greitens 2013 in ihrem Geschäft getroffen und sich in ihn verliebt. Sie sei aber schockiert gewesen, als er ihr bei einem Termin 2015 plötzlich in den Schritt gefasst habe. Später habe er sie in sein Haus bestellt, ihr dort die Augen verbunden und sie entkleidet. Dann habe sie Fotografiergeräusche gehört und einen Blitz gesehen.

Bei anderen Gelegenheiten habe er ihr Gewalt angetan. Später habe ihr Greitens versichert, das Bild gelöscht zu haben. Greitens bezeichnete die Aussage als einseitiges Schundgerücht.

Das Untersuchungskomitee will seine Ermittlungen ausweiten und nach dem 18. Mai entscheiden, ob es ein Amtsenthebungsverfahren gegen Greitens empfiehlt.