Ermittlungen gegen Anwalt Trump verärgert über FBI-Razzia – „Attacke auf unser Land“

FBI-Agenten haben das Büro von Donald Trumps Anwalt Michael Cohen gestürmt. Der US-Präsident kritisiert die Durchsuchung scharf.

Michael Cohen arbeitet seit mehreren Jahren als Anwalt für Donald Trump. (Foto: AP) USA

New YorkFBI-Agenten haben am Montag das Büro des langjährigen persönlichen Anwalts von US-Präsident Donald Trump, Michael D. Cohen, in New York gestürmt. Bei der Durchsuchung wurden Geschäftsunterlagen, E-Mails und Steuerpapiere von den Ermittlern beschlagnahmt, berichtet die „New York Times“. Unter den Dokumenten sollen sich auch E-Mail-Aufzeichnungen zwischen Cohen und dem US-Präsidenten befinden.

Darunter sollen sich auch auch Beweismittel zu Zahlungen an die US-Pornodarstellerin Stormy Daniels befunden haben. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, hatte angeblich 2006 eine Affäre mit Trump und soll kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen 2016 130.000 US-Dollar von Cohen erhalten haben. Der 51-jährige gebürtige New Yorker hatte angegeben, die Summe aus eigener Tasche gezahlt zu haben.

Die FBI-Untersuchung fand statt, nachdem die Staatsanwaltschaft in Manhattan mehrere Durchsuchungsbefehle erlassen hatte, die auf einen Hinweis des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller basierten.

Am Montagabend kritisierte Trump die FBI-Aktion scharf und bezeichnete die jüngsten Vorfälle als eine „Schande“ und ein „Angriff auf unser Land“. Der Republikaner meinte zudem, die Ermittler rund um Mueller seien die „widersprüchlichste Truppe von Menschen, die ich je gesehen habe.“ Die Russland-Ermittlungen seien eine andauernde „Hexenjagd“.

Die Durchsuchung ist besonders brisant, da Konversationen zwischen Anwälten und ihren Klienten nach US-Recht geschützt sind. Stephen Ryan, Cohens Anwalt, sagte in einer Mitteilung, dass die Verwendung von Suchbefehlen „völlig unangemessen und unnötig“ war, weil es zur Beschlagnahmung von Material geführt hat, welches durch das Anwaltsgeheimnis geschützt sein soll.

„Diese Taktik ist auch falsch, weil Herr Cohen vollständig mit allen Regierungsbehörden zusammengearbeitet hat, einschließlich der Bereitstellung von Tausenden von nicht-privilegierten Dokumenten für den Kongress und für eidesstattliche Aussagen“, so Ryan in einer Mitteilung.

Noch ist allerdings unklar, inwiefern die FBI-Durchsuchung mit den Russland-Ermittlungen zusammenhängt. Mueller untersucht seit letztem Jahr eine mögliche russische Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahlen 2016, ob das Trump-Team geheime Absprachen mit Moskau getroffen hat und ob Trump versucht hat, die US-Justiz zu behindern.

Cohen bestreitet jegliche Absprachen mit Russland. Er wurde im vergangenen Jahr von Ermittlern des US-Kongresses wegen seiner Verbindung zu Russland und Plänen, einen Trump Tower in Moskau zu bauen, befragt.