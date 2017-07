 Erneuter Raketentest: China fordert Zurückhaltung von Nordkorea

Raketentest Die Volksrepublik rief auch andere Staaten zur Vorsicht auf, um eine Eskalation zu verhindern. (Foto: AP)

PekingNach dem jüngsten Raketentest hat die chinesische Regierung das isolierte Nordkorea zur Zurückhaltung aufgefordert. Das Land müsse die Uno-Resolutionen einhalten und alle Handlungen unterlassen, die die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verstärken könnten, erklärte das Außenministerium am Samstag in Peking. Die Volksrepublik rief auch andere Staaten zur Vorsicht auf, um eine Eskalation zu verhindern.

Nordkorea hatte am Freitag eine Interkontinentalrakete erprobt, die Experten zufolge auch Los Angeles an der US-Westküste erreichen könnte. Die Staatsführung in Pjöngjang sprach nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA von einer „ernsten Warnung“ an die USA, deren gesamtes Territorium getroffen werden könne. Es war das zweite Mal überhaupt, dass Nordkorea eine Interkontinentalrakete testete.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Test, während US-Präsident Donald Trump von einer Bedrohung der Welt sprach. Truppen der USA und Südkoreas hielten als Reaktion ein Manöver ab.