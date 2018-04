„Ernsthafte Konsequenzen“ Irans Präsident droht Trump bei Ausstieg aus Atomabkommen

Donald Trump erwägt einen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Für einen solchen Fall hat Teheran „ernsthafte Konsequenzen“ angekündigt.

Der iranische Präsident will an dem Atomabkommen festhalten. (Foto: dpa) Hassan Ruhani

LondonDer iranische Präsident Hassan Ruhani droht US-Präsident Donald Trump bei einem Ausstieg aus dem Nuklearabkommen mit schwerwiegenden Konsequenzen. „Ich sage denen im Weißen Haus, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, wird die iranische Regierung entschlossen reagieren“, sagte Ruhani am Dienstag in einer im staatlichen Fernsehen ausgestrahlten Rede. Wenn jemand den Deal verrate, werde dies „ernsthafte Konsequenzen“ haben.

Die 2015 von den fünf UN-Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sowie Deutschland mit dem Iran geschlossene Vereinbarung sieht vor, dass der Iran sein Atomprogramm einschränkt und im Gegenzug die meisten Strafmaßnahmen aufgehoben werden. Trump hat das von seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelte Abkommen wiederholt als den „schlechtesten Deal aller Zeiten“ kritisiert. Er fordert nun von den europäischen Unterzeichnerstaaten, von ihm ausgemachte Fehler in dem Vertragswerk zu beseitigen. Ansonsten würden die USA sich aus dem Abkommen zurückziehen und am 12. Mai wieder Sanktionen in Kraft setzen. Der Iran hat angekündigt, im Falle eines US-Austritts die Vereinbarungen als hinfällig anzusehen.

