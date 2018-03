Erste Auslandsreise Nordkoreas Führer Kim ist offenbar auf China-Besuch

Eine heimliche Visite des nordkoreanischen Machthabers in China? Es wäre Kim Jong Uns erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist möglicherweise in Peking. (Foto: AP) Stippvisite bei Xi?

TokioDer Korea-Konflikt wird um eine weitere Überraschung bereichert. Es verdichten sich die Zeichen, dass Nordkoreas Führer Kim Jong Un kurz vor seinem geplanten Gipfeltreffen mit Südkoreas Staatschef Moon Jae-in zu Gesprächen in China eingetroffen ist. Es wäre die erste Auslandsreise des jungen Führers seit seinem Amtsantritt im Jahr 2011.

Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Traditionell haben China und Nordkorea ihre Treffen immer erst nach der Abreise der nordkoreanischen Delegation öffentlich gemacht. Auch Sprecher der US-Regierung mochten sich noch nicht festlegen. Daher wird noch spekuliert, ob Kim nicht andere Top-Kader oder seine Schwester Kim Yo Jong geschickt haben könnte, die schon seine Sprecherin in Südkorea war.

Aber der Nordkorea-Experte Daniel Pinkston meint: „Ich bin zu mindestens 90 Prozent sicher, dass es sich um Kim handelt.“ Alle Details des Besuchs deuteten darauf hin.

Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete Dienstag Nacht japanischer Zeit, dass ein nordkoreanischer Sonderzug in der chinesischen Stadt Dandong die Grenze passiert habe. Der japanische Fernsehsender NTV zeigte dann Bilder des Zuges mit 21 Wagons, als er gegen 15 Uhr Ortszeit in Chinas Hauptstadt Peking einfuhr. Und Bloomberg berichtete unter Berufung auf Quellen, dass es sich bei dem wichtigen Besuch um Kim höchstpersönlich handeln würde.

Auch die Anreise per Zug und der Zeitpunkt für ein Treffen kommen Korea-Experten bekannt vor. Schon Kims Vater Kim Jong Il zog Schienen- dem Flugverkehr vor. Außerdem trat er seine erste China-Reise im Jahr 2000 ebenfalls erst Jahre nach seinem Amtsantritt und kurz vor einem Gipfeltreffen mit einem südkoreanischen Staatspräsident an.

Politisch gibt es ebenfalls Parallelen. Auch damals machte sich die Welt große Hoffnungen, dass sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel entspannen würde. Nur ist dieses Mal der Einsatz deutlich höher als vor 18 Jahren. Denn im Mai könnten sich Kim und US-Präsident Donald Trump zu einem ersten bilateralen Gipfel treffen, der womöglich über Krieg und Frieden auf der koreanischen Halbinsel entscheidet.

Trump hat Kim voriges Jahr wiederholt mit militärischen Optionen gedroht und will nun offenbar Nordkoreas Führer persönlich zu einer atomaren Abrüstung bewegen. Die jüngste Berufung des außenpolitischen Hardliners John Bolton zu seinem Sicherheitsberater verleiht Trumps Säbelrasseln nun noch mehr Glaubwürdigkeit.

Bolton hat sich in den vergangenen Monaten wiederholt für eine militärische Entwaffnung des Nordens und gar den Sturz des Regimes stark gemacht. Zudem äußerte er kürzlich in einem Interview mit dem Trumps Lieblings-TV-Sender Fox News die Überzeugung, dass ein Gipfel erfolglos bleiben würde und Kim nur Zeit kaufen wollen, um sein Atomwaffen- und Raketenprogramm zu vollenden.

Nordkorea und die Schutzmacht China hätten daher vor Kims diplomatischer Gipfeltour sicherlich viel Gesprächsbedarf. Denn nachdem China die Sanktionen der Vereinten Nationen gegenüber Nordkorea schärfer umsetzt, haben sich die ohnehin schon kühlen bilateralen Beziehungen weiter abgekühlt. Zudem wird China in den kommenden Gipfeln nicht mit am Tisch sitzen. Und die Liste der Interessenten an einem Treffen mit Nordkoreas Diktator wird immer länger.

Neben den geplanten Treffen mit Moon im Mai und Trump im Mai könnte auch ein Tête-à-Tête mit Japans Regierungschef Shinzo Abe folgen. Jedenfalls bemüht er sich darum, nach Jahren diplomatischer Eiszeit wieder direkte Kontakte mit Nordkoreas Diktator herzustellen.

Der amerikanische Ostasien-Experte Victor Cha, dem Korea-Chair vom renommierten US-Thinktank CSIS (Center for Strategic and International Studies) glaubt daher, dass ein Besuch Kims nicht nur bedeuten würde, dass Chinas Präsident Xi Jinping die Nordkorea-Politik neu ausrichtet, sondern sich beide Seiten auch um Gesichtswahrung und den Anschein politischer Abstimmung bemühen würden.

Allerdings fragt er kritisch, was China Kim als Gegengeschenk mit auf den Weg geben würde. „Ist ein Verstoß gegen die Sanktionen?“, fragt Cha, der voriges Jahr eine Zeit lang als US-Botschafter in Südkorea im Gespräch war. Aber derzeit sind diese Fragen noch spekulativer als das Rätsel um den Besucher aus Nordkorea.