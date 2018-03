 Erste Ergebnisse: Al-Sisi gewinnt Präsidentschaftswahl in Ägypten

Nach ersten Auszählungen hat der bisherige Amtsinhaber Fatah al-Sisi 90 Prozent der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl in Ägypten erhalten.

Der General bleibt weiterhin Herrscher in Ägypten. (Foto: AFP) Präsident Fattah al-Sisi (Archivfoto)

KairoÄgyptens autoritäres Staatsoberhaupt Abdel Fattah al-Sisi hat die gelenkte Präsidentenwahl in dem nordafrikanischen Land nach ersten Ergebnissen deutlich gewonnen. Bei Auszählungen aus den einzelnen Provinzen liege der Stimmenanteil Al-Sisis bei etwa 90 Prozent, berichteten staatliche Medien am Donnerstag.

Der Sieg war in dieser Deutlichkeit erwartet worden, weil sich alle ernsthaften Konkurrenten vor der Wahl unter teils dubiosen Umständen aus dem Rennen zurückgezogen hatten. Neben Al-Sisi trat nur der weitgehend unbekannte Politiker Mussa Mustafa an, in dem Beobachter einen Alibi-Kandidaten sahen, damit der Präsident nicht alleine zur Wahl stand.

Das offizielle Ergebnis der dreitägigen Wahl, die am Mittwochabend endete, soll am 2. April bekanntgegeben werden.

„21 Prozent“ – So niedrig ist die Beteiligung bei der Präsidentenwahl

Die Beteiligung bei der dreitägigen Wahl war offenbar sehr niedrig. In den ersten zwei Tagen habe sie lediglich bei 21 Prozent gelegen, hieß es in Kreisen der Wahlbeobachter. Für Mittwoch, den letzten Wahltag, lagen zunächst keine konkreten Schätzungen vor.

Doch die Wahllokale schlossen einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge eine Stunde später als angekündigt. Kurz zuvor hatte die Wahlkommission noch an die Bürger appelliert, an die Urnen zu gehen. Auch gab es Berichte über Bestechungsversuche.

Die Wahlkommission fand eindringliche Worte, um die Ägypter zur Stimmabgabe zu bringen: „Zeigen Sie der Welt, dass Ägypten immer Geschichte schreibt“, sagte Kommissionschef Laschin Ibrahim im landesweiten Fernsehen. Die Ägypter seien schließlich Pharaonen, die für die Zivilisation der Welt gesorgt hätten. Das große Volk der Ägypter habe sich immer besonders treu und patriotisch gezeigt und die bösen Mächte besiegt.

Von Reuters befragte Wähler berichteten an den ersten zwei Wahltagen, dass ihnen Geld und Lebensmittel angeboten wurden, wenn sie ihre Stimme abgeben. Die Wahlkommission war für eine Stellungnahme dazu zunächst nicht zu erreichen.

Al-Sissi war 2014 mit fast 97 Prozent zum Staatschef des nordafrikanischen Landes gewählt worden. Damals hatten weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Der heute 63-Jährige betrachtet sich als Garant von Stabilität und Sicherheit. Er wertet die Abstimmung als Referendum über seine bisherige Amtszeit.