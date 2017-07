Eskalation bei G20-Demo : Gewerkschaft verteidigt Polizeieinsatz

Datum: 07.07.2017 09:16 Uhr

Bei der „Welcome to Hell“-Demonstration musste die Polizei am Donnerstagabend in Hamburg hart eingreifen – und erntet dafür Kritik. Die Gewerkschaft der Polizei stellt sich jedoch schützend vor die eigenen Leute.