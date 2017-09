 Eskalation im Irak befürchtet: USA lehnt Kurdenreferendum ab

Menschen feiern am 27.09.2017 in Erbil (Irak) das Ergebnis des Referendums. Die Kurden im Nordirak haben sich in dem umstrittenen Referendum mit überwältigender Mehrheit für eine Unabhängigkeit ausgesprochen. Doch die USA sagen jetzt, der Abstimmung fehle die Legitimität. Die Macht der Zentralregierung in Bagdad sei anzuerkennen.