LondonDie Orte wechseln, die Botschaft bleibt die gleiche: Die britische Premierministerin Theresa May setzte am Freitag ihre Diplomatie-Offensive beim EU-Sozialgipfel in Göteborg fort. Im bilateralen Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk warb sie dafür, beim nächsten EU-Gipfel am 14. Dezember die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen einzuleiten. Am Donnerstagabend hatte bereits Brexit-Minister David Davis in Berlin an die Europäer appelliert, „den wirtschaftlichen Wohlstand vor die Politik zu setzen“ und die Gespräche zu beschleunigen.

Die Europäer zeigten sich unbeeindruckt. Erst wollen sie ein klares Bekenntnis, dass Großbritannien die ausstehenden Verpflichtungen von bis zu 60 Milliarden Euro zahlen wird. May habe bis kommenden Freitag Zeit, sich zu bewegen, wenn sie beim Dezember-Gipfel Fortschritte machen wolle, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. „Die Uhr tickt“.

In London zeichnete sich unterdessen Mays nächste Niederlage ab. Ihr Plan, das Brexit-Datum in das EU-Ausstiegsgesetz zu schreiben, soll offenbar zurückgenommen werden. Laut „Daily Telegraph“ will die Premierministerin sich dem Druck beugen, nachdem Dutzende konservative Abgeordnete mit einem Aufstand gedroht hatten. May hatte groß angekündigt, das Datum in das Gesetz zu schreiben, damit niemand den Brexit aufhalten oder verzögern könne. Im Parlament war daraufhin ein Sturm der Empörung ausgebrochen.

Auch der Brexit-Ausschuss des Unterhauses meldete am Freitag Zweifel an, ob die gesetzliche Festlegung des EU-Ausstiegs auf den 29. März 2019 um 23 Uhr britischer Zeit im nationalen Interesse sei. In seinem ersten Bericht stellte das Gremium fest, dass ein solcher rechtlicher Automatismus „erhebliche Schwierigkeiten“ mit sich bringen könne, wenn die Brexit-Verhandlungen in Brüssel bis zur letzten Minute dauern sollten.

Das Brexit-Datum ist bislang nur durch den Artikel 50 der EU-Verträge festgelegt: Dort steht, dass der Austritt zwei Jahre nach erfolgter Antragstellung erfolgt. Das wäre der 29. März 2019. Diese Frist könnte mit Billigung aller Beteiligten noch verlängert werden. Sobald das Datum jedoch im britischen Austrittsgesetz steht, würden alle EU-Regelungen von einem Tag auf den anderen ihre Gültigkeit verlieren.

Die Flexibilität für mögliche Übergangslösungen in einzelnen Bereichen ginge in diesem Fall verloren, merkt nun der Brexit-Ausschuss an. „Wir müssen die Flexibilität während der Verhandlungen behalten“, betonte der Ausschussvorsitzende Hilary Benn.

Der Ausschuss fand noch weitere Kritikpunkte an dem Brexit-Gesetz:

Die Vagheit an vielen Stellen widerspreche dem Ziel, rechtliche Klarheit zu schaffen, heißt es in dem Bericht. Die Regierung müsse „mehr Klarheit und Information“ liefern. Unter anderem bräuchten Richter genauere Hinweise, wie sie nach dem Brexit mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs umgehen müssten. In dem Zusammenhang betont der Ausschuss, es wäre „nicht angemessen“, wenn die EU-Richter nach dem Brexit für die EU-Bürger in Großbritannien zuständig blieben.

Das Programm der britischen Regierung zum Brexit 27 geplante Entwürfe Die britische Regierung stellte im Juni ihr Programm für die kommenden zwei Jahre vor. Acht der 27 geplanten Gesetze betreffen den EU-Austritt. Die Entwürfe im Einzelnen:



Aufhebung des EU-Rechts Das Gesetz soll EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen. Der Trick: Etwa 20 000 EU-Vorschriften werden in einem Schwung in nationales Recht überführt. Nach und nach können die Gesetze dann geprüft und gegebenenfalls vom Parlament verworfen werden. Die Vorschriften betreffen quasi alle Lebensbereiche von Arbeitszeiten bis hin zu Energiesparmaßnahmen.





Zölle und Steuern Großbritannien soll nach dem Brexit ein unabhängiges Zoll- und Steuerwesen bekommen, das für zukünftige Handelsverträge angepasst werden kann. Das Gesetz soll es dem Land ermöglichen, die Einfuhr und Ausfuhr von Waren zu kontrollieren, eigene Zölle festzusetzen sowie Mehrwertsteuern und Luxussteuern zu ändern. Um Kontinuität für Unternehmen zu gewährleisten, soll das neue Gesetz aber in weiten Teilen auf bestehendem EU-Recht basieren.





Handel Das Gesetz soll es Großbritannien ermöglichen, nach dem Brexit unabhängig Handel treiben zu können. Es soll den Status das Landes als „führende Handelsmacht“ zementieren. Britische Unternehmen sollen vor unfairen Handelspraktiken geschützt werden.

Einwanderung Großbritannien soll die Einwanderung aus EU-Staaten selbst kontrollieren. Damit kann es die Zahl der EU-Einwanderer reduzieren, gleichzeitig aber weiterhin „die Klügsten und Besten“ aufnehmen. Dafür wird das EU-Recht zur Freizügigkeit aufgehoben. Ziel ist eine „faire und nachhaltige“ Einwanderungspolitik.

Fischerei Großbritannien regelt den Zugang zu seinen Hoheitsgewässern selbst und kontrolliert damit seine eigene Fischereipolitik, einschließlich Fangquoten. Damit sollen Fischbestände geschützt und erhöht und die Zukunft britischer Fischer gesichert werden.

Landwirtschaft Großbritannien schafft ein neues System zur Unterstützung der britischen Landwirtschaft und des Naturschutzes. Es soll Stabilität für britische Landwirte sichern und zu einer höheren Produktion und mehr Exporten beitragen. Die Landwirtschaft soll damit wettbewerbsfähiger werden.

Atomare Sicherheit Mit der EU verlässt Großbritannien auch die europäische Atomgemeinschaft Euratom. Ihre Aufgaben sollen von der nationalen Atomregulierungsbehörde (Office for Nuclear Regulation) übernommen werden. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als verantwortungsvolle Atommacht bestätigen und die Atomenergie zur nationalen Stromversorgung sichern.





Internationale Sanktionen Entscheidungen über Nicht-UN-Sanktionen werden wieder von Großbritannien selbst getroffen. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats und „Weltmacht“ stärken. Das Land soll internationale Sanktionen auf unilateraler oder multilateraler Ebene verhängen und aufheben können, um Bedrohungen durch Terrorismus, Konflikte oder die Weitergabe von Atomwaffen zu bekämpfen.