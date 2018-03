 EU-Austritt: Brexit-Ausschuss hat erhebliche Zweifel am Zeitplan für den EU-Austritt

Die Austrittsverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU gestalten sich als zäh. Der Brexit-Ausschuss im Londoner Parlament ist alarmiert.

LondonDen Brexit-Unterhändlern läuft die Zeit davon. Laut der Einschätzung des Brexit-Ausschusses des britischen Parlaments ist der angepeilte Austrittstermin im März 2019 in Gefahr. Die Regierung solle erwägen, die Deadline zu verschieben, empfiehlt der Ausschuss in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht.

„Wenn wesentliche Aspekte der künftigen Beziehung bis Oktober nicht vereinbart sind, sollte die Regierung eine begrenzte Verlängerung der Verhandlungszeit nach Artikel 50 anstreben“, schreibt der Ausschuss. Sie müsse sicherstellen, dass die politische Vereinbarung zur künftigen Handelsbeziehung zwischen Großbritannien und der EU „ausreichend detailliert und umfassend“ sei.

Der bisherige Brexit-Zeitplan sieht vor, dass Großbritannien am 29. März 2019 die EU verlässt. Danach ist eine Übergangsperiode bis Ende 2020 vorgesehen, in der die Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion weiter gelten.

Bis Oktober wollen die Unterhändler einen Ausstiegsvertrag fertig haben, in dem die Austrittsmodalitäten und die Übergangsperiode geregelt sind. Der Vertrag muss vor März 2019 von allen EU-Partnern ratifiziert werden. Zugleich wollen die EU-Regierungschefs im Oktober eine politische Erklärung abgeben, in der die Eckpunkte der künftigen Handelsbeziehung ab 2021 festgehalten sind.

Der Brexit-Ausschuss fürchtet, dass die politische Erklärung nicht sehr konkret sein wird und dass Großbritannien im März 2019 aus der EU ausscheidet, ohne zu wissen, wie die künftige Beziehung aussehen wird.

Auch für die Übergangsperiode müsse es eine Option auf Verlängerung geben, fordert der Brexit-Ausschuss. Wenn Großbritannien noch nicht bereit sei für den Brexit, weil die Vorbereitungen an der Grenze andauerten oder die Freihandelsgespräche mit Drittstaaten noch nicht abgeschlossen seien, dann wäre „das einzig kluge Vorgehen“, die Übergangsperiode zu verlängern, heißt es in dem Bericht. Die Verlängerungsoption solle im Ausstiegsvertrag festgehalten werden.

Die Intervention kommt wenige Tage vor dem EU-Gipfel, bei dem die Übergangsperiode beschlossen werden soll. Am Donnerstag treffen sich in Brüssel die Regierungschefs, um die nächste Phase in den Brexit-Verhandlungen einzuläuten. Danach sollen die Gespräche über die künftige Handelsbeziehung beginnen.

Die Empfehlungen des Ausschusses werden nicht von allen Ausschussmitgliedern mitgetragen. Sieben konservative Abgeordnete aus dem Brexit-Lager stimmten dagegen. Ihr Wortführer Jacob Rees-Mogg warf der Ausschussmehrheit vor, die Verhandlungsposition von Premierministerin Theresa May zu unterminieren. Die Abgeordneten wollten den Brexit verzögern und letztlich erreichen, dass Großbritannien in Binnenmarkt und Zollunion bleibe.

Der Ausschussvorsitzende Hilary Benn von der Labour-Opposition hingegen forderte von May konkrete Antworten zur irischen Grenze. Der Ausschuss sei „nicht überzeugt“, dass man den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen könne und zugleich eine offene Grenze in Irland haben könne. „Wir kennen keine internationale Grenze ohne Kontrollen und physische Infrastruktur“, sagte Benn. „Das ist sehr Besorgnis erregend.“