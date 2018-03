EU-Austritt Briten und EU einigen sich auf Brexit-Übergangszeit bis Ende 2020

Die EU und Großbritannien haben sich auf eine Übergangsfrist beim Brexit geeinigt. Ein Ende des Verhandlungsmarathons bedeutet das aber nicht.

Der britische Brexit-Minister (l.) und der EU-Unterhändler konnten einen Verhandlungserfolg erzielen. (Foto: AFP) David Davis und Michel Barnier

BrüsselDie Europäische Union und Großbritannien haben einen weiteren Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen erzielt: Sie sind sich einig über eine 21-monatige Übergangsfrist nach dem britischen EU-Austritt im März 2019, wie der EU-Unterhändler Michel Barnier am Montag in Brüssel mitteilte. Der britische Brexit-Minister David Davis sprach von „einem weiteren wichtigen Schritt“.

Die Verlängerungsperiode gelte nur befristet, teilten die Unterhändler weiter mit. Einem Entwurf der Vereinbarung zufolge soll die Periode Ende 2020 auslaufen. In der Zeit soll sich nach derzeitiger Planung auf beiden Seiten des Ärmelkanals nach außen nicht viel ändern.

Diese Übergangszeit gilt als besonders wichtig für Unternehmen und Bürger, um die Folgen des Brexits abzufedern. In der Zeit soll Großbritannien sich weiter an alle EU-Regeln halten und auch finanzielle Beiträge wie bisher nach Brüssel überweisen. Dafür behält das Land den Zugang zum EU-Binnenmarkt und bleibt Teil der Zollunion. In diesem Zeitraum soll auch geklärt werden, wie die langfristige Partnerschaft zwischen beiden Seiten aussehen soll.

Damit konnte sich die EU durchsetzen, die auf einer Übergangsfrist bis 2020 bestanden hatte, weil dann auch der mittelfristige Finanzrahmen der Gemeinschaft endet und ein neuer beginnt. Großbritannien wollte ursprünglich eine Phase von „etwa zwei Jahren“, ließ sich aber auf den kürzeren Zeitraum ein. Die Staats- und Regierungschef der EU müssen dem Kompromiss auf dem Gipfel Ende der Woche zustimmen.

Allerdings tritt die Übergangsperiode nur im Rahmen eines umfassenden Austrittsabkommens in Kraft. „Nichts ist vereinbart, bis nicht alles vereinbart ist“, sagte Barnier. Man sei sich über große Teile einig, aber es sei noch Arbeit zu tun, so Barnier weiter.

Bis Oktober soll das Abkommen unter Dach und Fach sein. Strittig war in den Verhandlungen, die sich am Wochenende bis spät in die Nacht hinzogen, wie man nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und den britischen Nordirland vermeiden kann.

In diesem Punkt konnte beide Seiten laut Barnier noch keine Einigkeit erzielen. „Wir müssen zugleich eine praktikable und praktische Lösung haben, um eine harte Grenze zu vermeiden und die Nord-Süd-Kooperation zu schützen“, sagt Barnier. Immerhin stimmten EU und Großbritannien darin überein, in den heute veröffentlichten Text einen Hinweis darauf aufzunehmen, wie die irischen Fragen behandelt werden soll.

Der Brexit-Ausschuss im Londoner Parlament zweifelt angesichts der vielen ungeklärten Punkte daran, dass der Austrittstermin eingehalten werden kann. „Wenn wesentliche Aspekte der künftigen Beziehung bis Oktober nicht vereinbart sind, sollte die Regierung eine begrenzte Verlängerung der Verhandlungszeit nach Artikel 50 anstreben“, schreibt der Ausschuss. Sie müsse sicherstellen, dass die politische Vereinbarung zur künftigen Handelsbeziehung zwischen Großbritannien und der EU „ausreichend detailliert und umfassend“ sei.