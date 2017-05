Die schwedische Mehrheit ist für ein Verbleib

Dass der Europa-Gedanke im hohen Norden nicht sonderlich ausgeprägt ist, liegt auch an den Politikern. Egal, ob Konservative oder Sozialdemokraten an der Macht sind, immer werden positive Entwicklungen als eigene Verdienste verkauft, während Defizite Brüssel angelastet werden. Fragt man allerdings heute, ob Schweden aus der EU austreten sollte, spricht sich immerhin eine klare Mehrheit für den Verbleib aus. Es scheint, als würde inzwischen von vielen ein Unterschied zwischen der EU und Europa gemacht.

Das ist auch nicht anders in Dänemark und Finnland. In beiden Ländern haben EU-kritische Parteien einen großen Einfluss auf die Regierungspolitik. In Finnland sitzt mit der Partei der Finnen (früher Wahre Finnen) eine ausgesprochen EU-kritische Partei sogar in der Regierung. Mit ihrer Forderung, das Land sollte aus der Währungsunion wieder austreten, konnte sich die Partei allerdings nicht durchsetzen und verliert derzeit massiv an Unterstützung. Gerade in einem Land wie Finnland an der europäischen Peripherie ist das Europa-Gefühl deutlicher ausgeprägt. Man fühlt sich kulturell eng mit Kontinentaleuropa verbunden, was besonders deutlich wird, wenn man in die Medien des Landes schaut, in denen Filme, Musik, Bücher und Theaterstücke aus Berlin, Paris oder Madrid ungewöhnlich umfangreich besprochen werden. Mit einer über 1200 Kilometer langen Grenze zu Russland ist man froh, ein Teil Europas zu sein. Die Mehrheit der Finnen sieht darin auch eine Sicherheitsgarantie.

In Dänemark wettert vor allem die rechtspopulistische Dänische Volkspartei gegen die EU. Sie ist zwar nicht Mitglied der Minderheitsregierung in Kopenhagen, doch hat sich als Mehrheitsbeschafferin großen Einfluss verschafft. Nichtsdestotrotz sehen sich die meisten Dänen als Europäer und unterscheiden deutlich zwischen der Brüsseler Bürokratie und den gemeinsamen europäischen Werten.

Eines ist den drei nordeuropäischen Ländern gemeinsam: Der Stolz auf die eigene Nation. „Vi er røde, vi er hvide“ (Wir sind rot, wir sind weiß), singen die Dänen gern und oft. Doch der Nationalstolz steht immer weniger für Ausgrenzung, vielmehr will man Europa an eigenen Errungenschaften wie dem Glücklichsein teilhaben lassen. Helmut Steuer