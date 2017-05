Die Türkei: Frustration führte zum Meinungsumschwung

Türkei 2004 war der Großteil der türkischen Bevölkerung für einen EU-Beitritt. Mittlerweile hat sich das Bild allerdings etwas geändert. Die lange Verhandlungsdauer führte dazu, dass das Vertrauen in Europa abgenommen hat (Foto: dpa)

Cemil fällt vieles ein, das ihn an der aktuellen türkischen Regierung stört: die zunehmende Dominanz der Religion, politische Grabenkämpfe, die Unterminierung des Rechtsstaats. Wenn es um Europa geht, denkt er allerdings wie die politische Führung in Ankara: „Wir warten seit einem halben Jahrhundert auf den Beitritt“, erzählt der Mitarbeiter einer Tageszeitung, seinen vollen Namen möchte er nicht nennen, „und es liegt nicht nur an der Türkei und unserer Regierung, dass wir immer noch nicht beigetreten sind“. Er mag Europa und kann sich andererseits doch nicht so richtig mit dem Kontinent anfreunden.

So geht es vielen Türkinnen und Türken. Jahrzehntelang gehörte es für gut situierte Istanbuler Familien zum guten Ton, ihre Kinder auf eine der europäischen Schulen in der Stadt zu schicken, damit sie Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch lernen. Ex-Premierminister Ahmet Davutoglu hat sein Abitur auf der Deutschen Schule in Istanbul absolviert, andere Politiker und Wirtschaftsgrößen besuchten die französische Eliteschule Saint Benoit oder das das Liceo Italiano, bevor sie in vielen Fällen in den jeweiligen Ländern eine akademische Ausbildung begannen.

Der inzwischen verstorbene ehemalige türkische Ministerpräsident Necmettin Erbakan, der der Vorgängerpartei der derzeit regierenden konservativen AKP angehörte, promovierte im Jahr 1953 an der Technischen Hochschule Aachen. Mesut Yilmaz - ebenfalls Ex-Premier, der fließend deutsch spricht – warb 2004 mit einem Buch mit dem Titel „Türkei und EU: Die Suche nach einer ehrlichen Partnerschaft“ leidenschaftlich für einen raschen Beitritt seines Landes. Ein Jahr später wurden schließlich die Beitrittsverhandlungen offiziell aufgenommen.

Im Jahr 2006 befürworteten schließlich laut einer Umfrage 54 Prozent der befragten Türkinnen und Türken einen EU-Beitritt ihres Landes. Damals herrschte Aufbruchsstimmung. Doch schon ein Jahr später sank der Wert wieder auf 49 Prozent. In der Zeit prägte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Begriff der „privilegierten Partnerschaft“, die sie statt eines EU-Beitritts der Türkei bevorzugen würde. Inzwischen sind die Beitrittsverhandlungen praktisch eingefroren; auch und vor allem, weil die Türkei sich derzeit politisch von der EU entfernt und mit der möglichen Wiedereinführung der Todesstrafe Gefahr läuft, den Anschluss an das Staatenbündnis komplett zu verlieren.

Dass Ankara keine Rücksicht mehr auf die europäischen Werte und Ansprüche zu nehmen scheint, mag auch an der Haltung der Europäer während der vergangenen Jahre liegen. Während die Regierung in Ankara den Beitrittsprozess dazu nutzte, wichtige Reformen im Rechtsstaat anzugehen, bewegte sich Brüssel kaum auf die Türkei zu. Jetzt, nach zwölf Jahren Beitrittsverhandlungen, haben viele Türkinnen und Türken resigniert: Einer Umfrage aus dem Juni 2016 zufolge waren nur noch 23 Prozent der Meinung, die Türkei solle die EU-Beitrittsverhandlungen fortführen. 68 Prozent hingegen wollen ein Ende der Verhandlungen, während 9 Prozent keine Meinung dazu haben.

Leute wie Cemil fühlen sich von der EU auf den Arm genommen. „Wie sollen wir uns Europa zugehörig fühlen, wenn wir nicht einmal wissen, ob Europa uns zu sich zählt?“ Er hofft jetzt, dass die EU den Visazwang für Türkinnen und Türken für Reisen in den Schengenraum aufgibt, damit er häufiger nach Berlin oder Oslo fliegen kann, um seine Verwandten dort zu besuchen. „Ich befürchte aber, dass die EU die Frage nach dem Visazwang als politisches Druckmittel nutzen wird.“ Ozan Demircan