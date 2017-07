USA und die EU Nach Ansicht der Kommission könnte das Sanktionspaket EU-Unternehmen schaden, die an russischen Pipelines arbeiten und Öl und Erdgas nach Europa importieren. (Foto: dpa)

BerlinRussland und die EU haben die geplanten neuen US-Sanktionen gegen Moskau scharf kritisiert. Damit beständen keine Aussichten mehr auf eine Normalisierung der bilateralen Beziehungen, erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnte, dass das vom US-Repräsentantenhaus am Dienstag beschlossene Sanktionspaket auch europäischen Interessen schaden könnte, und drohte Washington mit - nicht näher benannten - Konsequenzen.

Russland soll mit den neuen finanziellen Sanktionen vor allem wegen seiner militärischen Angriffe in der Ukraine und in Syrien abgestraft werden. Nach dem Repräsentantenhaus muss noch der Senat zustimmen und Präsident Donald Trump die Vorlage unterzeichnen, bevor das Sanktionsgesetz in Kraft tritt.

Die neuen Sanktionen drängten die USA und Russland „im politischen und diplomatischen Sinn in unbekannte Gewässer“, sagte Rjabkow. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Föderationsrat, Franz Klintsewitsch, sah den gemeinsamen Anti-Terror-Kampf bedroht. Eine Kooperation zwischen Russland und den USA gegen den Terrorismus „wird sehr problematisch, wenn sie überhaupt möglich ist“, sagte er laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen.

„Amerika zuerst kann nicht bedeuten, dass die Interessen Europas an letzter Stelle kommen“, erklärte Juncker. Nach Ansicht der Kommission könnte das Sanktionspaket EU-Unternehmen schaden, die an russischen Pipelines arbeiten und Öl und Erdgas nach Europa importieren. „Wenn unsere Bedenken nicht ausreichend berücksichtigt werden, sind wir bereit, innerhalb von Tagen angemessen zu reagieren“, hieß es in Junckers Erklärung. Die Bundesregierung kündigte an, das Sanktionspaket zu prüfen.

Die geplanten Sanktionen sollen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und ihm nahestehende Oligarchen treffen. Sie richten sich gegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen sowie wichtige Wirtschaftsbereiche wie den Verkauf von Waffen und den Energieexport.

Trump könnte den Gesetzesentwurf noch vor der Sommerpause des Kongresses im August auf seinem Schreibtisch haben. Wegen der klaren Mehrheit bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus und einem ähnlichen erwarteten Ausgang im Senat kann Trump die Sanktionen nicht einfach ablehnen, sondern müsste zuvor den Kongress um Erlaubnis bitten.

Auch wenn Trump die Sanktionen gegen Russland abschwächen wollte, müsste er die Gründe dafür in einem Bericht schriftlich beim Kongress vorlegen. Es werde keine Nebenabkommen geben, sagte der republikanische Abgeordnete Steny Hoyer.

Die Gesetzesvorlage soll nicht nur Moskau treffen. Darin enthalten sind auch Sanktionen gegen Nordkorea und den Iran. Durch sie soll beispielsweise nordkoreanischen Schiffen verboten werden, in US-Häfen anzulegen oder sich in amerikanischen Gewässern aufzuhalten.

Die Sanktionen gegen den Iran beinhalten Strafmaßnahmen gegen mehrere Personen und Gruppen aus dem Land, die mit der Entwicklung von ballistischen Raketen in Zusammenhang stehen sollen. Die Sanktionen hätten keinen Einfluss auf das Atomabkommen mit dem Iran, hieß es.

Der Iran reagierte empört. Sein Land werde jegliche Schritte ergreifen, die nötig seien, um die Interessen des Landes zu schützen, und werde die Sanktionen mit eigenen kontern, sagte Präsident Hassan Ruhani in einer Rede im Staatsfernsehen. Ins Detail ging er nicht.