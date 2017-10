 EU-Gipfel: Giftige Küchendämpfe zwingen Staatschefs zum Umzug

Brüssel Der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag findet nun im Justus-Lipsius-Gebäude statt. (Foto: dpa)

BrüsselEinen Tag vor Beginn des EU-Gipfels zwingen giftige Dämpfe aus dem Küchenabfluss die europäischen Staats- und Regierungschefs zum Umzug an einen anderen Tagungsort. Das erst im Januar eröffnete Europagebäude musste am Mittwoch bereits zum zweiten Mal binnen einer Woche geräumt werden. Grund dafür waren erneut Erkrankungen des Cateringpersonals in dem Gebäude – vermutlich ausgelöst durch Dämpfe aus Küchenabflüssen. Das Gipfeltreffen am Donnerstag und Freitag findet nun im Justus-Lipsius-Gebäude nebenan statt.