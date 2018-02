EU-Gipfeltreffen Juncker warnt im EU-Haushaltsstreit vor einer Spaltung Europas

Die Staats- und Regierungschefs der EU tagen heute. Sie wollen den Haushalt für die Zeit nach dem Brexit regeln.

Der EU-Kommissionschef am Freitag in Brüssel. (Foto: AP) Jean-Claude Juncker

BrüsselEU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat angesichts der Forderungen nach einer Verknüpfung von EU-Geldern an die Aufnahme von Flüchtlingen vor einer neuen Spaltung Europas gewarnt. „Ich bin (..) sehr besorgt, dass es diesen Graben zwischen Ost und West gibt. Der wird manchmal tiefer und manchmal werden diese Differenzen auch begradigt“, sagte der frühere Luxemburger Regierungschef beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag in Brüssel. „Ich wünsche keine neue Spaltung in Europa, davon hatten wir genug.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sie künftig die Verteilung von EU-Geldern an strukturschwache Regionen an neue Bedingungen knüpfen will. Berücksichtigt werden sollten auch das Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen und die Einhaltung europäischer Werte. Vor allem Ungarn und Polen weigern sich jedoch, Flüchtlinge aufzunehmen.

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajania, stellte sich hinter die Forderung der Kanzlerin. Man könne sich nicht einzelne Teile aus den EU-Vereinbarungen herauspicken, die man wolle und andere ablehnen. Hintergrund ist die Weigerung etwa Polens, sich an den in der EU vereinbarte Verteilung von Flüchtlingen zu halten. „Wenn man die Regeln nicht befolgen wird, muss man etwas zahlen“, sagte Tajani.

Der niederländische Premierminister am Freitag in Brüssel. (Foto: AFP) Mark Rutte

Zudem widersprach Tatjania dem niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, der eine Kürzung des EU-Haushalts nach dem Austritt Großbritanniens gefordert hatte. Es gebe zahlreiche neue Aufgaben in der EU, die bezahlt werden müssten. „Wir brauchen deshalb mehr Geld“, sagte der konservative italienische Politiker. Er forderte eine eigene Einnahmequelle der EU, etwa durch eine „Web-Tax“, also eine Steuer auf Internet-Unternehmen in Europa.

Rutten hatte sich für geschrumpften EU-Haushalt eingesetzt: „Wir müssen den Haushalt modernisieren. Damit können wir Geld freimachen und für neue Prioritäten ausgeben wie den gemeinsamen digitalen Markt, für die Sicherung der Außengrenzen, dem Kampf gegen Cyber-Kriminalität“, sagte Rutte am Freitag vor dem informellen EU-Gipfel in Brüssel.

„Wir müssen also neue Gelder freischaufeln und gleichzeitig das Budget senken, da Großbritannien austritt“, so Rutte. Dadurch fallen für den EU-Haushalt Zahlungen in Milliardenhöhe weg.

Die EU-Chefs diskutieren bei ihrem Gipfel unter anderem den Haushaltsrahmen für die Jahre nach 2020 und die Zeit nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Das Vereinigte Königreich wird die Gemeinschaft voraussichtlich im März 2019 verlassen.