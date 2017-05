Großbritannien: Ein schwieriges Verhältnis

Parlamentsgebäude in London Das Brexit-Votum sorgte für einen Schock in der EU. Viele Briten nutzten ihre ganz eigenen Mittel, um den Austritt zu verhindern – bleiben dabei jedoch erfolglos. (Foto: AFP)

Wie Großbritannien zu Europa steht, darüber besteht seit einem Jahr wohl kein Zweifel mehr: Mit einer knappen Mehrheit haben die Briten bei dem EU-Referendum in vergangenen Sommer für den Austritt aus der EU gestimmt, und am 29. März machte es Premierministerin Theresa May offiziell: Großbritannien kehrt im März 2019 der Gemeinschaft den Rücken. In England, dem größten und am dichtesten besiedelten Landesteil des Vereinigten Königreichs, fiel die Entscheidung gegen die EU deutlicher aus als in Schottland und Nordirland, wo die EU-Befürworter leicht vorne lagen. In England hatten 53,4 Prozent der Wähler für den Abschied gestimmt.

Neal Emery zählt nicht zu denjenigen, die den Ausstieg aus der EU wollten. Der Ladenbesitzer aus dem kleinen Städtchen Watford hatte für „Remain“ votiert. Er hatte sogar versucht, seine Mitbürger vor der Abstimmung über den Brexit von den Vorteilen der EU zu überzeugen. Jedes Wochenende stand der 48-Jährige vergangenes Frühjahr in der Einkaufsstraße des Städtchens im Norden von London und sprach die Leute an. Viele von ihnen hätten sich über die Regierung beschwert, erzählt er bei einem Kaffee vor seinem kleinen Buchladen. Aber die Schuld an allem, was schief lief, „die haben sie der EU gegeben. Das war eine Protestwahl“. Fühlt er sich denn als Europäer? Er sei Weltbürger, sagt er nach kurzem Nachdenken. „Patriotismus ist schon ein komisches Konzept. Ich denke, das war sinnvoll, als wir noch gegeneinander in den Krieg gezogen sind. Aber heute leben wir doch Seite an Seite“.

Neal ist nicht der einzige, der den Abschied von der EU falsch findet. Bei den Protestmärschen #uniteforeurope, die in ganz Europa stattfanden, machten auch in britischen Städten Zehntausende mit. Vor allem junge Briten brachte ihre Enttäuschung über die Brexit-Entscheidung lautstark zum Ausdruck.

Trotzdem haben die Briten und allen voran die Engländer seit Jahrzehnten ein schwieriges Verhältnis zur EU. Einer Umfrage von Eurobarometer zufolge, die vor einem Jahr stattfand, würden sich 64 Prozent der Briten nicht als „Europäer“ bezeichnen. In Deutschland waren es nur 25 Prozent und in Frankreich 36 Prozent. „Relativ wenig Briten fühlen sich als Europäer, und das ist schon so, seit Großbritannien 1973 der EU beigetreten ist“, sagte Sozialforscherin Rachel Ormston von NatCen Social Research dazu.

Auch wenn manche den Ärmelkanal, der die Insel vom europäischen Kontinent trennt, sogar schwimmend durchqueren: Die Distanz zwischen Großbritannien und Europa ist größer als man denkt. Kerstin Leitel