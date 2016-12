Die Wähler waren zuletzt nicht nett zu Europa

Le Pen werde sicher nicht gewinnen, machen sich Europapolitiker vorsorglich Mut. Aber die Wahrheit ist, die Wähler werden für Demoskopen und Politiker unberechenbar. Und sie waren zuletzt nicht nett zu Europa. Im Juli 2015 stimmten die Griechen gegen europäische Sparauflagen, im Dezember 2015 die Dänen gegen Europol, im April 2016 die Niederländer gegen das EU-Abkommen mit der Ukraine, im Juni die Briten gegen eine Zukunft in der EU, im Oktober die (wenigen teilnehmenden) Ungarn gegen die EU-Flüchtlingspolitik und im Dezember die Italiener gegen die Linie des EU-Freunds Matteo Renzi.

Aufrichten können sich die Proeuropäer nur am Ergebnis in Österreich, wo der EU-Freund Alexander Van der Bellen den Rechtspopulisten Norbert Hofer in der Präsidentenwahl schlug. Das Wettern gegen Brüssel und die Rückbesinnung auf Nationalstaat, das ist also doch nicht immer ein Selbstläufer. Aber ist das schon eine Trendumkehr für das Wahljahr 2017 und eine Rückbesinnung auf die europäischen Werte?

Erzeuropäer wie der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen verweisen gern auf positive Umfragen. Nach dem Brexit-Schock etwa sprang im Deutschlandtrend die Zustimmung zu Europa um 13 Punkte auf 52 Prozent. Das zeigt aber auch, dass es vorher selbst in Deutschland keine Mehrheit gab. EU-weit hatten nach Angaben der Behörde Eurostat im Frühjahr 2016 nur 34 Prozent ein positives Bild der EU. 27 Prozent äußerten sich ausdrücklich negativ. 38 Prozent positionierten sich nicht - weder dafür noch dagegen.

Diese neutrale Mitte beklagt nicht nur der junge Europa-Vorkämpfer Vogtmann. Auch Giovanni Grevi vom European Policy Center sieht Hinweise, dass die eigentlich „proeuropäischen Eliten“ sich nicht engagieren. „Vielleicht ist die Krise noch nicht groß genug, um einen Umschwung zu bringen“, sagt Grevi.

Wie also weiter mit Europa? Mehr davon oder weniger? Brauchen wir die Vereinigten Staaten von Europa, wie der ehemalige belgische Regierungschef Guy Verhofstadt meint? Oder eine bürgernahe europäische Republik, wie sie der Forscherin Ulrike Guerot vorschwebt? Geht es um einen neuen „Orbit“, wie es Juncker jüngst nannte?

Noch setzt das institutionelle Europa auf ein „Weiter so“. EU-Staaten und Kommission wollen beweisen, dass man auch ohne Umbau konkrete Ergebnisse für die Bürger zuwege bringt, so steht es in der Erklärung von Bratislava vom September. Bis zur Feier in Rom Ende März wollen sie liefern.