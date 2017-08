Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

LondonEs ist ein EU-Verfahren, das man in Großbritannien zu vermeiden hoffte – doch vergeblich: Im Zuge des Brexit müssen die beiden europäischen Behörden EMA und EBA aus London auf den Kontinent ziehen. Am Dienstag veröffentlichte die EU die Namen derjenigen Städte, die gerne die neue Heimat für die europäische Bankenaufsicht EBA oder die Arzneimittelbehörde EBA werden wollen. Die zwei Listen sind lang, vor allem die der Anwärter für die EMA: 19 Städte haben sich beworben – von A wie Athen bis Z wie Zagreb. Für die EBA liegen acht Bewerbungen vor.

Die Stadt, die den Zuschlag für EMA oder EBA erhält, kann auf üppige Einnahmen hoffen. Beide Behörden richten jährlich zahlreiche Konferenzen und Veranstaltungen mit Experten aus aller Welt aus. Das allein bringt rund 40.000 Hotelübernachtungen pro Jahr mit sich. Zudem beschäftigen sie zusammen rund 1100 Mitarbeiter – gut bezahlte Experten.

Für die Briten ist der Wegzug natürlich ein Dorn im Auge, zumal in den jeweiligen Branchen auch befürchtet wird, dass die Arbeit erschwert wird. Gerade in der Pharmabranche ist man enttäuscht. „Wir arbeiten eng mit der EMA zusammen“, berichtet die Angestellte einer in Großbritannien ansässigen Firma. „Oft müssen wir Prozesse zusammen durchsprechen. Da ist es natürlich leichter, wenn man nicht weit voneinander entfernt ist.“ Auf der Insel hatten viele bis zuletzt gehofft, dass man den Wegzug der Behörden vermeiden kann.

Das Programm der britischen Regierung zum Brexit 27 geplante Entwürfe Die britische Regierung stellte im Juni ihr Programm für die kommenden zwei Jahre vor. Acht der 27 geplanten Gesetze betreffen den EU-Austritt. Die Entwürfe im Einzelnen:



Aufhebung des EU-Rechts Das Gesetz soll EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen. Der Trick: Etwa 20 000 EU-Vorschriften werden in einem Schwung in nationales Recht überführt. Nach und nach können die Gesetze dann geprüft und gegebenenfalls vom Parlament verworfen werden. Die Vorschriften betreffen quasi alle Lebensbereiche von Arbeitszeiten bis hin zu Energiesparmaßnahmen.





Zölle und Steuern Großbritannien soll nach dem Brexit ein unabhängiges Zoll- und Steuerwesen bekommen, das für zukünftige Handelsverträge angepasst werden kann. Das Gesetz soll es dem Land ermöglichen, die Einfuhr und Ausfuhr von Waren zu kontrollieren, eigene Zölle festzusetzen sowie Mehrwertsteuern und Luxussteuern zu ändern. Um Kontinuität für Unternehmen zu gewährleisten, soll das neue Gesetz aber in weiten Teilen auf bestehendem EU-Recht basieren.





Handel Das Gesetz soll es Großbritannien ermöglichen, nach dem Brexit unabhängig Handel treiben zu können. Es soll den Status das Landes als „führende Handelsmacht“ zementieren. Britische Unternehmen sollen vor unfairen Handelspraktiken geschützt werden.

Einwanderung Großbritannien soll die Einwanderung aus EU-Staaten selbst kontrollieren. Damit kann es die Zahl der EU-Einwanderer reduzieren, gleichzeitig aber weiterhin „die Klügsten und Besten“ aufnehmen. Dafür wird das EU-Recht zur Freizügigkeit aufgehoben. Ziel ist eine „faire und nachhaltige“ Einwanderungspolitik.

Fischerei Großbritannien regelt den Zugang zu seinen Hoheitsgewässern selbst und kontrolliert damit seine eigene Fischereipolitik, einschließlich Fangquoten. Damit sollen Fischbestände geschützt und erhöht und die Zukunft britischer Fischer gesichert werden.

Landwirtschaft Großbritannien schafft ein neues System zur Unterstützung der britischen Landwirtschaft und des Naturschutzes. Es soll Stabilität für britische Landwirte sichern und zu einer höheren Produktion und mehr Exporten beitragen. Die Landwirtschaft soll damit wettbewerbsfähiger werden.

Atomare Sicherheit Mit der EU verlässt Großbritannien auch die europäische Atomgemeinschaft Euratom. Ihre Aufgaben sollen von der nationalen Atomregulierungsbehörde (Office for Nuclear Regulation) übernommen werden. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als verantwortungsvolle Atommacht bestätigen und die Atomenergie zur nationalen Stromversorgung sichern.





Internationale Sanktionen Entscheidungen über Nicht-UN-Sanktionen werden wieder von Großbritannien selbst getroffen. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats und „Weltmacht“ stärken. Das Land soll internationale Sanktionen auf unilateraler oder multilateraler Ebene verhängen und aufheben können, um Bedrohungen durch Terrorismus, Konflikte oder die Weitergabe von Atomwaffen zu bekämpfen.

Es zeichnet sich ein hitziges Schachern um die beiden Behörden ab. Bereits lange bevor die offiziellen Bewerbungen in Form von Hochglanzbroschüren und Videos vorlagen, war Streit entbrannt. „Die Bankaufsicht soll nach Brüssel?“, empörte sich Presseberichten zufolge ein irischer Abgeordneter – das sende ja wohl ein schlechtes Signal, schließlich seien bereits Europäischer Rat und das Parlament in Brüssel ansässig. In Irland ist man natürlich für Dublin – die Stadt hat Bewerbungen sowohl für EBA als auch EMA eingereicht.

Aus Deutschland haben sich Frankfurt und Bonn auf die Liste setzen lassen, Bonn für die EMA, Frankfurt – wenig überraschend – für die Bankenaufsicht. „Frankfurt ist sicherlich der Favorit“, sagt Europa-Experte Bert Van Roosebeke vom cep Centrum für Europäische Politik mit Blick auf die Liste der EBA-Kandidaten. Die Frage sei jedoch, welche Zugeständnisse die Bundesregierung machen müsste, um den Zuschlag zu erhalten. „Denkbar wäre es, dass der in Paris ansässigen ESMA ein Mandat für den Verbraucherschutz in der gesamten Finanzwirtschaft übertragen wird – doch ob man das in Kauf nehmen will, ist fraglich“, sagt Van Roosebeke. Letztlich ist es seiner Meinung nach eine politische Entscheidung, wer das Rennen machen wird. „Frankfurt und Paris haben sicherlich die besten Chancen. Die Voraussetzungen dürften aber alle acht Städte, die sich beworben haben, erfüllen“.

Zu diesen Voraussetzungen gehören die Verkehrsanbindung der Stadt, die Infrastruktur für die Mitarbeiter, etwa mit Blick auf Schulen, die Arbeitsbedingungen und das Gesundheitssystem und die Möglichkeit eines schnellen und problemlosen Umzugs.

Neben Frankfurt und Paris haben sich Brüssel, Dublin, Prag, Luxemburg, Wien und Warschau für den EBA-Sitz beworben. Zum Teil mit konkreten Versprechen: Luxemburg etwa versucht, die EBA mit der Aussicht auf ein neues Bürogebäude namens „Moonlight“ zu locken – mietfrei. Auch Wien will bei einem Zuschlag für die kommenden 25 Jahre gerade einmal einen Euro Miete für das neue Zuhause von EMA oder EBA verlangen. Derart großzügig ist man in Frankfurt nicht. Hier verweist man in der Bewerbung lediglich darauf hin, dass man verhandlungsbereit sei.

Auf die EMA machen sich Athen, Barcelona, Bonn, Bratislava, Brüssel, Bukarest, Kopenhagen, Dublin, Helsinki, Lille, Mailand, Porto, Sofia, Stockholm, Malta, Wien, Warschau und Zagreb Hoffnungen. Laut Reglement kann ein Land nur eine der beiden Agenturen bekommen. Die Entscheidung wird im November nach einer geheimen Abstimmung im EU-Ministerrat fallen.