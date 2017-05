Irland und Schottland: Wirtschaft vor Identität

Ha’penny Bridge in Dublin Die Iren wollen weiterhin in der EU bleiben. (Foto: dapd)

Größer hätte der Unterschied nicht sein können: Als Schottlands Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon Ende vergangenen Jahres eine Rede vor dem Oberhaus des irischen Parlaments hielt, wurde sie mit deutlich mehr Begeisterung empfangen als noch zwei Jahr zuvor. Die Parlamentarier überboten sich 2016 mit Lobeshymnen für Sturgeons Kampf, sich nach dem Brexit-Referendum von Großbritannien loszusagen und sich der EU anzuschließen.

2014 dagegen, als die Schotten zum ersten Mal über ihre Unabhängigkeit abstimmten, blieben die Iren neutral und verkniffen sich jede Meinungsäußerung dazu. Sie wollten um jeden Preis den Eindruck vermeiden, dass sie sich in britische Angelegenheiten einmischen.

Großbritanniens Entscheidung, der EU den Rücken zu kehren, hat sowohl in Schottland als auch in Irland das Europa-Gefühl gestärkt. Die Schotten gelten ohnehin schon lange als deutlich europafreundlicher als die Engländer und haben dies auch in einer Umfrage vor knapp einem Jahr bestätigt. Einige erklären das unter anderem damit, dass vor allem nationalistische Schotten sich so vom ungeliebten England abgrenzen könnten.

Beim Referendum über die britische EU-Mitgliedschaft stimmten im Juni 2016 mehr als 60 Prozent der Schotten für den Status quo. Damit begründet Sturgeon auch ihren neuen Versuch, den Norden der Insel über seine Unabhängigkeit abstimmen zu lassen. Schottland dürfe nicht gegen den Willen der Menschen die Staatengemeinschaft verlassen. Ein Austritt aus dem Europäischen Binnenmarkt, wie ihn die britische Regierung anstrebe, sei für Schottland zudem wirtschaftlich riskant und werde Jobs aufs Spiel setzen, so Sturgeon.

Damit ein solches Referendum rechtskräftig ist, braucht sie dafür aber die Zustimmung der Zentralregierung in London. Die verweigert das, solange die Brexit-Verhandlungen mit Brüssel andauern. Premierministerin May will nicht gleichzeitig um die Einheit des Landes kämpfen und um ein Freihandelsabkommen mit der EU.

Ohnehin ist unklar, ob am Ende wirklich eine Mehrheit der Schotten für eine Abtrennung vom Königreich stimmen würde. Denn am Ende dürfte nicht die europäische Identität den Ausschlag geben, sondern die wirtschaftliche Lage, schreiben Experten der London School of Economics in einer Analyse. Und da spreche einiges gegen die Unabhängigkeit des Landes – etwa der niedrige Ölpreis. Schottlands Wirtschaft ist in einem höheren Maße als die britische auf Einnahmen aus der Ölbranche angewiesen.

Für Irland ist seit dem Brexit-Referendum klar, dass einiges auf dem Spiel steht – unter anderem, weil die irische Wirtschaft mit der der Nachbarinsel so eng verwoben ist wie mit kaum einem anderen Land. Dass Irland sich dem britischen Beispiel anschließen und ebenfalls über seine EU-Mitgliedschaft abstimmen könnte, haben Politiker und auch andere einflussreiche Iren dennoch bisher stets ausgeschlossen. Irland versucht statt dessen, sich stärker mit EU-Mitgliedern zu verbünden und etwa Deutschland als Unterstützer zu gewinnen, damit es zu einem reibungslosen Brexit kommt, der den fragilen Frieden in Nordirland nicht gefährdet.

Es ist nach Ansicht von Politologen wohl vor allem die ältere Bevölkerung, die sich als pro-europäisch betrachtet. Denn Irland hat von der EU-Mitgliedschaft wirtschaftlich enorm profitiert. Für die jüngere Generation sind die Erfahrungen mit Brüssel dagegen durchwachsen – unter anderem wegen des radikalen Sparprogramms, das Irland nach Ausbruch der Finanzkrise auf Druck der EU durchgezogen hat. In einer Umfrage des Instituts Red C Research gaben jüngst dennoch neun von zehn Iren an, dass sie weiterhin die EU-Zugehörigkeit wollen. Katharina Slodczyk