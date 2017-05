Italien: Ein Bild in schwarz-weiß

Ansicht von Venedig Das Land ist gespalten. Teile der Bevölkerung sind für einen Verbleib in der EU und andere Teile sind dagegen. (Foto: dpa)

In eine große blaue Europafahne gehüllt, deklamiert der 23-jährige Matteo Scotto das „Rome Manifesto“. „Die heutige Europäische Union weist eine komplizierte institutionelle Architektur auf, die für ihre Bürger schwer verständlich ist und zu Misstrauen führt“, liest er vor. Es ist März, in Rom wird der 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge gefeiert, die Geburtsstunde der EU. Das Publikum in der deutschen Botschaft, darunter der ehemalige Premier Mario Monti, lauscht mit Interesse. „Das heutige Regierungssystem ist nicht in der Lage, die Herausforderungen, vor denen Europa steht, effektiv und transparent zu lösen“, heißt es weiter. Deshalb rufen die jungen Leute dazu auf, eine neue Verfassungsarchitektur zu schaffen mit einem einfacheren Regierungssystem. Sie wollen etwas tun, sich engagieren. Im Netz sammeln sie Unterschriften. Ihr Pathos ist nicht aufgesetzt.

Die Verfasser des Manifests sind keine akademische Minderheit, denn am Tag der offiziellen Feiern und auch der Proteste in Rom gab es auch zwei große Demonstrationen pro Europa, bei denen Matteo und seine Freunde mitgingen. Viele junge Italiener, vor allem die Erasmus-Studenten, sind überzeugte Europäer. 74 Prozent fühlen sich „europäisch“, ergab die Umfrage „Generation What Europe“ der European Broadcasting Union bei Jugendlichen zwischen 18 und 34, die in Italien vom staatlichen Fernsehsehsender RAI durchgeführt wurde. Doch nur magere 7 Prozent sind ohne Einschränkungen optimistisch, was die Zukunft Europas angeht und 41 Prozent sogar skeptisch.

Das Bild ist schwarz-weiß: Italien ist gespalten in seiner Haltung und in der Politik, europaskeptische Parteien liegen gleichauf mit den etablierten politischen Kräften. Nach einer Umfrage des Forschungsinstituts Demopolis liegt die Pro-und Contra-Europa-Einstellung der Italiener ungefähr bei 50:50. Es gibt Gründe für die Europamüdigkeit in einem der Gründungsländer der Union: Die dreijährige Rezession hat Spuren vor allem im Mittelstand hinterlassen, der Wohlstand ist gesunken und die Politik wiederholt, um von eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken, wie ein Mantra, dass alles Schlechte „aus Brüssel“ komme und dass die EU an allem Schuld sei. Das ist Wahlkampftaktik, vordergründig und berechnend. Spätestens im nächsten Frühjahr wird gewählt, und es gibt keinen klaren Favoriten.

Zwei Oppositionsparteien machen aus der Europafeindlichkeit ihr politisches Programm. An erster Stelle das „Movimento 5 stelle“ des ehemaligen Komikers Beppe Grillo. Sie planen eine Volksabstimmung über den Austritt Italiens aus dem Euro, sollten sie gewinnen. Dann die rechtsextreme und fremdenfeindliche „Lega Nord“, die allein aber keinen Einfluss hat, höchstens als Koalitionspartner.

Schwer zu durchschauen ist das Verhältnis von Matteo Renzi und seiner Regierungspartei PD zu Europa. Er ist überzeugter Europäer, immer gewesen, aber auch ein raffinierter Stratege. Wenn es passt, wettert er heftig gegen Europa. Zur Zeit dreht er es so: in seiner wöchentlichen E-News erzählt er von seinem Treffen mit Ex-US-Präsident Obama in Mailand: „Zusammen haben wir mit dem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert, der am Sonntag die Wahl gewonnen hat und der vor einer schwierigen, aber entscheidenden Herausforderung steht: Europa zu verändern und damit in Frankreich anzufangen. Ein neues Europa – denn so wie es ist, geht es nicht und wer Europa liebt weiß das – ist das große Thema der nächsten Wochen.“ Regina Krieger