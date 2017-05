 EU-Kommission: Defizitverfahren gegen Kroatien und Portugal eingestellt

Defizitverfahren eingestellt Portugal hat sein Haushaltsdefizit wieder unter die in der EU erlaubte Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung gebracht. (Foto: dpa)

BrüsselDie Aufseher der EU-Kommission haben in Zukunft mehr Freizeit. Bei ihrer jährlichen Bewertung der Wirtschaftslage der Mitgliedsstaaten konnte die EU-Kommission erfreuliche Neuigkeiten verkünden: Die Verfahren gegen Portugal und Kroatien wegen überhöhter Defizite werden eingestellt. Damit bleiben nur noch Frankreich, Spanien, Griechenland und Großbritannien unter verschärfter Beobachtung.

In jedem Jahr äußert sich die EU-Kommission aufs Neue zur wirtschaftlichen Lage und der Haushaltspolitik der Mitgliedsstaaten. Dabei erhält jedes Land konkrete Empfehlungen – so soll beispielsweise verhindert werden, dass Staaten zu hohe Haushaltsdefizite entwickeln. Bei Portugal und Kroatien haben diese Empfehlungen offensichtlich genutzt. Beide Länder haben ihr Haushaltsdefizit wieder unter die in der EU erlaubte Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung gebracht, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit. Frankreich, Spanien, Griechenland und Großbritannien bleiben hingegen unter Beobachtung.

Nach der Erklärung von Rom: Wie geht es weiter mit der EU? Schwierige Zeiten Die EU wartet dringend auf einen Ruck. Ermüdet von Krisen und Streit muss sie nächste Woche ihren schwersten Rückschlag einstecken: Großbritannien will offiziell den EU-Austritt beantragen. Und in wenigen Wochen entscheiden die Franzosen, ob die EU-Verächterin Marine Le Pen an die Macht kommt und die Gemeinschaft niedermacht. Auch die „Agenda von Rom“ war eine schwere Geburt, zeitweise wurde darüber heftig gestritten. Herausgekommen ist nun eine Mischung aus Pathos und recht kleinteiliger Projektbeschreibung, ein trotziges Manifest – und ein typischer EU-Kompromiss. Quelle: dpa

Was steht in dem dreiseitigen Papier? Die Erklärung feiert die Erfolge Europas seit den Gründungsverträgen 1957 und gelobt, die „beispiellosen Herausforderungen“ vom Terror über die Flüchtlingskrise bis zum Protektionismus gemeinsam zu bewältigen. Für die nächsten zehn Jahre setzt sich die EU vier Ziele: ein sicheres und geschütztes Europa; ein wohlhabendes und nachhaltiges Europa; ein soziales Europa; und ein stärkeres Europa in der Welt mit mehr gemeinsamem Einsatz für Sicherheit und Verteidigung. „Wir sind zu unserem Glück vereint“, heißt es zum Schluss. „Europa ist unsere gemeinsame Zukunft.“

Worüber wurde gestritten? Wichtigster Aufreger bei der Vorbereitung der Erklärung war das „Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten“, das Deutschland und andere große Mitgliedstaaten wollen. Das bedeutet: Wenn nicht alle EU-Länder ein Projekt mittragen, dürfen trotzdem andere schonmal anfangen. Die Befürworter sehen das als Rezept, die oft endlosen Debatten auf EU-Ebene etwas abzukürzen, Blockierer auszubremsen und die Gemeinschaft handlungsfähiger zu machen. Polen und andere Mitglieder im Osten verstanden das als Drohung, sie abzuhängen. Die Regierung in Warschau drohte zeitweise mit Blockade, drehte am Freitag aber bei. In der Erklärung steht nun eine sehr weiche Formulierung: „Wir handeln gemeinsam, wenn nötig unterschiedlich in Tempo und Intensität, und bewegen uns dabei in dieselbe Richtung.“

Was störte die Griechen? Auch Griechenland erhob zuletzt Einwände, aber aus einem anderen Grund. Die Regierung in Athen verlangte ein Bekenntnis, dass die sozialen Errungenschaften für alle EU-Länder gelten. Hintergrund ist die bittere Auseinandersetzung über Rettungshilfen für Athen, die von Arbeitsmarktreformen abhängig gemacht werden. Der Streit wurde letztlich mit warmen Worten von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beschwichtigt. Doch wird auch in der Erklärung auf die Bedeutung des „Sozialen Europa“ hingewiesen und der Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Armut ausdrücklich als Aufgabe der Union benannt.

Was wird sich demnächst ändern in der EU? Wenn man nach der Erklärung geht: Nicht viel. Die Zustandsbeschreibung der „Gemeinschaft von Frieden, Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit“ unterscheidet nur in Nuancen vom Ziel: „In zehn Jahren wollen wir eine Union, die sicher und geschützt ist, wohlhabend, wettbewerbsfähig, nachhaltig und sozial verantwortlich, mit dem Willen und der Fähigkeit, eine Schlüsselrolle in der Welt zu spielen und die Globalisierung zu gestalten.“ Was dazu gehört, wird dann in ziemlich vielen Stichworten beschrieben, von der Migrationspolitik über Gleichstellung, Bewahrung des kulturellen Erbes, bessere Verteidigung, Freihandel, Klimaschutz - es ist für jeden etwas dabei, aber ohne klar erkennbare rote Linie. Immerhin drei Hinweise auf Reformwillen gibt es: Man wolle den Sorgen der Bürger zuhören und Entscheidungsprozesse verbessern. Und: „Wir wollen, dass die Union bei großen Themen groß ist und bei kleinen klein.“

Reicht das, um dem Projekt neuen Schwung zu geben? Wohl kaum. Tatsächlich räumen EU-Politiker auch freimütig ein, dass ein echtes Konzept fehlt. „Wir müssen die Frage klären, wie die EU der Zukunft aussehen soll“, schreiben EU-Kommissionschef Juncker und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger in der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Samstag). „Eine Antwort darauf haben wir noch nicht.“ Vorschläge immerhin hat die EU-Kommission jüngst auf den Tisch gelegt.

Wobei das Vereinigte Königreich ohnehin vor dem Abschied aus der EU steht, und als Nicht-Mitglied der Euro-Zone ohnehin keine härtere Gangart aus Brüssel zu befürchten haben. Frankreich wird im kommenden Jahr nach Angaben der EU-Kommission nur dann über der Drei-Prozent-Grenze liegen, wenn die neue Regierung in Paris keine Reformen in Angriff nimmt. Für Griechenland, in dem bis Sommer kommenden Jahres ein Hilfsprogramm läuft, gelten Sonderregeln. Spanien leidet noch immer unter den Folgen der Schuldenkrise und war voriges Jahr wie Portugal nur knapp einer Strafe aus Brüssel wegen seines hohen Defizits entkommen.

Die EU-Kommission warnte zugleich Rumänien, dass sich das osteuropäische Land signifikant vom Konsolidierungspfad wegbewege. Zu Italien äußerte sich die EU-Behörde in ihren länderspezifischen Empfehlungen zufrieden über die jüngsten Maßnahmen zur Straffung des Haushalts 2017 und sah deshalb von weiteren Schritten wegen des hohen Schuldenstands des Landes ab. Insgesamt rief die Kommission alle EU-Länder auf, den wirtschaftlichen Aufschwung für Strukturreformen, Investitionen und Haushaltskonsolidierung zu nutzen.

Dagegen muss Italien aus Sicht der EU-Kommission keine weiteren Sparmaßnahmen umsetzen. Im Februar hatte die Brüsseler Behörde noch Anstrengungen von der Regierung in Rom gefordert, damit die Verschuldung nicht aus dem Runder läuft. Die mittlerweile eingeleiteten zusätzlichen Reformen für das laufende Jahr reichten aus, bescheinigte die EU-Kommission am Montag in Brüssel nun.

Italien will nach Brüsseler Angaben noch bis Jahresmitte unter anderem die geplante Reform von Strafprozessen angehen. Längerfristig seien auch Steuer-, Arbeitsmarkt- oder Bankenreformen geplant. Die EU-Kommission stuft die Vorhaben als vielversprechend ein, mahnte aber, sie müssten auch umgesetzt werden.

Italien gilt wegen seiner hohen Verschuldung und geringen Wachstums als Sorgenkind der Eurozone. Der Schuldenstand lag zuletzt bei 2,2 Billionen Euro oder 132,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Erlaubt sind nach den Kriterien der Gemeinschaftswährung nur 60 Prozent des BIP und ein jährliches Haushaltsdefizit von maximal drei Prozent.