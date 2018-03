 EU-Kommission: Deutsche rücken an Spitze der Beraterstäbe

Deutsche rücken an Spitze der Beraterstäbe

Die neue EU-Kommission nimmt Gestalt an – nun auch in der zweiten Reihe. Die 27 neuen EU-Kommissare haben entschieden, welche Kabinettschefs in den nächsten fünf Jahren ihren Beraterstab leiten sollen. Drei der einflussreichen und hart umkämpften Posten werden von Deutschen besetzt.