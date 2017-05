Macron: Europas Hoffnungsträger

Der neue Regierungschef Emmanuel Macron macht sich stark für die EU. (Foto: AP)

Doch diese Wahlen haben deutlich gemacht, welches Risiko mit einem EU-Ausstieg auf Frankreich zukommen könnte. Es hat den Franzosen bewusst gemacht, dass sie ein wichtiger Teil Europas sind und das verteidigen müssen. Und so war das Thema Europa auch nach der Wahl in Frankreichs Medien so präsent wie schon lange nicht mehr. Macron, hieß es, sei die Chance, Europa wiederzubeleben.

Diese Vorstellung wird aktiv begleitet. Die Stadt Dijon feiert gerade zum zehnten Mal bis zum 27. Mai den „Printemps de l´Europe“, das Frühjahr Europas. Die Stadt hat zahlreiche Partnerschaften, jugendliche Europäer diskutieren bei der Veranstaltung über Europa. Und auch Paris feiert jedes Jahr im Mai Europa. Bis zum 14. Mai standen in Paris Konzerte und Debatten über Europa auf dem Programm.

Pierre Gattaz, Chef des Arbeitgeberverbandes Medef, fasste die Stimmung in der Wirtschaft nach der Wahl von Macron zusammen: „Man kann in Frankreich gewinnen, wenn man die Fahne der Europäischen Union hochhält und wenn man daran erinnert, dass die Lösung in einem Unternehmen liegt, das den Freihandel präferiert.“ Klar ist, durch die Wahl ist das Thema in Frankreich wieder hochaktuell geworden und es besteht Hofffnung, wo es vorher nach Finanz- und Eurokrise eher Pessimismus gab. Vor allem die soziale Komponente, die Macron neben Finanzregierung und Budget für Europa verlangt, kommt bei vielen Franzosen gut an. Tanja Kuchenbecker