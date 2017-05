Österreich: Brexit führt zum Umdenken

Österreich Auch wenn viele FPÖ-Wähler für einen Austritt aus der EU sind: Die rechtspopulistische Partei sieht das anders. Sie fürchtet für das auf Exporte angewiesene Land schweren Schaden. (Foto: dpa)

In der „Pyramide“, einer 40 Meter hohen Mehrzweckhalle im Wiener Vorort Vösendorf, feierten die Europa-Gegner im Juni vergangenen Jahres. Auf Einladung der österreichischen FPÖ reisten die Parteiführerin der Front National Marine Le Pen und der Europaabgeordnete der Alternative für Deutschland (AfD), Marcus Pretzell, in das Alpenland. An diesen Sommerabend – kurz vor dem Brexit-Referendum - wollte sich die ehemalige Haider-Partei unter ihrem Chef Heinz-Christian Strache als Anti-EU-Partei inszenieren. Schließlich ist die EU-Phobie in einem Land, das erst spät, nämlich 1994 zur Europäischen Union stieß, weit verbreitet und wir von den Rechtspopulisten mustergültig bedient.

Im Vorfeld des Brexit-Votums stellte der gescheiterte Bundespräsident-Kandidat Norbert Hofer (FPÖ) sogar Volksabstimmung über einen Austritt Österreichs aus der EU im Jahr 2017 in Aussicht. Doch angesichts der Reaktionen auf die britische Entscheidung in Mitteleuropa verzichtete der smarte Rechtspolitiker schnell auf solche Idee. Dabei befürworteten vier Fünftel aller FPÖ-Wähler einen Austritt aus der EU.

Der kommende Austritt Großbritanniens aus der EU veränderte die Lage. Die große Mehrheit der Österreicher bekennt sich zur Europäischen Union. Eine Mitgliedschaft in der EU steht für die Alpenrepublik ernsthaft nicht zur Diskussion.

Die FPÖ hat sich mittlerweile von einer Anti-EU-Partei zu einer europakritischen Partei gewandelt. Denn sie weiß, dass ein Austritt für das auf Exporte angewiesene Land im Herzen Europas ökonomischer Selbstmord wäre. Selbst in den Bergtälern Tirols, Kärntens und der Steiermark weiß man die EU Dank ihres Geldsegens zu schätzen. Denn sie subventioniert die ökonomisch unrentable Landwirtschaft und finanziert die touristische Infrastruktur für den Wohlstand in den einst bitterarmen Regionen mit.

Was in Österreich auffällig ist: Wie wenige Schilder mit der blauen Europa-Flagge bei von Brüssel kofinanzierten Projekten aufgestellt werden. Der Grund: Lokal- und Regionalpolitiker wollen sich den Erfolg von Infrastrukturmaßnahmen gerne selbst ans Revers stecken und verzichten daher auf den Ausweis der EU-Unterstützung.

Die EU als Sündenbock gehört – über fast alle Parteigrenzen hinweg - ohnehin im politischen Alltagsgeschäft zum Handwerkszeug viele Politiker in Österreich. Das ist auch ein Grund, weshalb die europäische Identität in dem neutralen Alpenland zu gering ausgeprägt ist. Was zählt, ist die Heimatregion und das eigene Land. Europa ist im Herzen der Österreicher noch nicht richtig angekommen. Europa ist in erster Linie eine Vernunftentscheidung - das gilt auch für die beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP mit wenigen Ausnahmen in der Politikerriege. Hans-Peter Siebenhaar