Osteuropa: Das Lebensgefühl ist nicht europäisch

Ungarn Die ungarische Bevölkerung hat eher gemischte Meinungen zur EU. Regierungschef Orbán gilt als erklärter EU-Provokateur. (Foto: AFP)

Mitten im Budapest setzt sich die Open Society Foundation des Milliardärs George Soros für eine liberale Gesellschaft nach europäischen Werten ein. Der Sitz in dem renovierten Bürogebäude aus kommunistischer Zeit ist kein Zufall. Schließlich emigrierte Soros einst als junger Mann aus Ungarn in die USA.

Doch ähnlich wie in anderen osteuropäischen EU-Ländern wie der Slowakei, Tschechien oder Polen hat Europa in Ungarn keine Konjunktur. Im Gegenteil: Das Land hat sich unter der Führung von Premier Viktor Orbán und seiner rechtspopulistischen Fidesz-Partei zum schärfsten EU-Kritiker stilisiert. „Noch ist Ungarn weit entfernt, in der EU seinen Platz zu finden. Orbán hat das Land in wenig Jahren in der Wertegemeinschaft so isoliert wie kein andere Premier in der Zeit der Demokratie – das andere Beispiel ist Polen“, sagte Goran Buldioski, Director of the Open Society Initiative for Europe, dem Handelsblatt. Der gebürtige Mazedonier, seit vielen Jahren in Ungarn zuhause, macht sich längst keine Illusionen mehr. Er weiß, die Zivilgesellschaft und die europäischen Werte sind in dem EU-Land auf dem Rückzug.

Orbán lässt in seinem Modell einer „illiberalen Demokratie“ kein europäisches Lebensgefühl zu. Im Gegenteil, die EU wird zum Feind der nationalen Sache der Ungarn inszeniert. Ein Beispiel ist die umstrittene Bürgerbefragung „Stoppt Brüssel“. Der Ministerpräsident ließ einen demagogischen Fragenbogen an seine Bürger verschicken. Darin behauptet er, dass die EU-Kommission immer noch illegale Massenzuwanderung nach Europa zulasse.

Die „offene Anti-EU-Rhetorik“ der Kampagne „Stoppt Brüssel“ sei nicht hinnehmbar, sagte kürzlich EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU). Im Europäischen Parlament gehört Orbáns Fidesz-Partei der konservativen EVP-Fraktion an. Zuletzt hatte Orban mit einem kontroversen Hochschulgesetz gegen die von Soros gegründete Privat-Universität CEU in Budpaest ein EU-Vertragsverletzungsverfahren ausgelöst.