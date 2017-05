Portugal: Kommunisten besetzen Platz der Populisten

Auch die Portugiesen sind bekennende Europäer. In ihrem Fall ist das auf den ersten Blick noch erstaunlicher als bei den Spaniern, denn Portugal musste im Jahr 2011 von der EU vor dem Staatsbankrott gerettet werden. In der Folge verlor das Land seine politische Souveränität, die Troika, das Dreigespann aus Europäischer Zentralbank (EZB), Internationalem Währungsfonds und der EU, kam regelmäßig zu Kontrollbesuchen ins Land.

Doch selbst das hat den Glauben an Europa nicht zerstört: 54 Prozent der Portugiesen gehen laut Eurobarometer davon aus, dass die EU gut für ihr Land ist. Ebenso wie in Spanien gibt es in Portugal keine rechtsradikale oder nationalistische Partei. Gleichwohl schlagen dort die Kommunisten antieuropäische Töne an und fordern einen Austritt aus Nato, Euro und EU. „Sie gewinnen zwar stets nur sieben oder acht Prozent der Stimmen, aber sie besetzen damit den Raum, in den in anderen Ländern neue populistische Parteien vorstoßen“, erklärt der Soziologe Antonio Costa Pinta von der Universität Lissabon.

Frustrierte Portugiesen könnten also die Kommunisten wählen, die eng mit den Gewerkschaften verbunden sind und ihrem Ärger so Luft verschaffen. Raum für eine neue Protestpartei bestand deshalb nicht. Zwar sind Stimmen der Kommunisten entscheidend, damit der portugiesische Premier António Costa eine Regierungsmehrheit hat. Bisher ist es dem charismatischen Costa aber gelungen, die Europakritik seiner Partner verstummen zu lassen.

Hinzu kommt, dass für Portugal dasselbe historische Argument gilt wie für Spanien: Auch in Lissabon herrschte vier Jahrzehnte lang und bis 1974 ein nationalistischer Diktator. Die gesamte iberische Halbinsel hat diese Erfahrung noch vor Augen und war deshalb nach Ansicht des Real Instituto de Elcano bislang immun gegen abermalige starke nationale und antieuropäische Töne. Sandra Louven