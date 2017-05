Schweden, Dänemark und Finnland: Brüssel als Sündenbock

Schweden In Schweden ist die Mehrheit der Bevölkerung für einen Verbleib. (Foto: Reuters)

So lang ist es noch gar nicht her: Bis vor wenigen Jahren konnte ein schwedischer Auto-Käufer beim zuständigen Kraftfahrzeugamt selbst entscheiden, ob er ein Nummernschild mit dem blauen EU-Symbol auf der Seite oder doch lieber das alte schwedische Schild ohne Hinweis auf die EU-Mitgliedschaft des Landes haben wollte. Mit dieser Wahlfreiheit wollte die Regierung all denjenigen Bürgern entgegenkommen, die der EU äußerst kritisch gegenüberstanden. Mittlerweile gibt es diese freie Wahl nicht mehr, die Skepsis gegenüber Brüssel ist jedoch geblieben.

Sie manifestiert sich vor allem in den Wahlergebnissen der rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Sie sind äußerst EU-kritisch, würden am liebsten die Union verlassen. Mittlerweile ist die ausländerfeindliche Partei drittgrößte politische Kraft nach den Sozialdemokraten und den Konservativen. Schweden trat am 1. Januar 1995 der EU bei. Es war damals ein überraschender Schritt der sozialdemokratischen Regierung unter Ingvar Carlsson, die sich durch den Nachbarn Finnland getrieben fühlte. Eine wahre Liebe zu Europa im Allgemeinen und der EU im Speziellen ist jedoch bis heute nicht entstanden. So schickte die schwedische Regierung beispielsweise mit Marita Ulvskog eine ausgesprochene EU-Kritikerin ins Europaparlament.

Auch den Euro hat Schweden nicht eingeführt und wird dieses auch auf absehbare Zeit nicht tun. Da das Land aber wirtschaftlich gut dasteht und die Konvergenzkriterien erfüllt, müsste es eigentlich der Währungsunion beitreten. Um zu verhindern, dass Brüssel das Land zur Euro-Einführung zwingt, ist man in Stockholm auf einen Trick gekommen: Die eigene Währung, die Krone, müsste zwei Jahre vor der Euro-Einführung an das Europäische Währungssystem gekoppelt werden. Das macht man nicht und erfüllt damit bewusst eine der Bedingungen nicht.