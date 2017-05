Spanien: Überzeugte Europäer

Spanien Die Spanier stehen hinter Europa. Die Isolation durch den Diktator Francisco Franco stärkte das zukünftige Gemeinschaftsgefühl der Bevölkerung. (Foto: dpa)

Die Spanier sind überzeugte Europäer. Zwar herrscht dort nach Wirtschaftskrise. Sparmaßnahmen und vor allem die zahlreichen Korruptionsfälle der großen Volksparteien haben den Verdruss gegenüber der politischen Elite wachsen lassen. Doch eine nationalistische oder rechtsradikale Partei, die wie der Front National in Frankreich den Austritt aus der EU fordert, gibt es nicht.

Den Ärger der Spanier hat vor allem die neue linkspopulistische Partei Podemos aufgefangen. Ihr Chef, der Politikprofessor Pablo Iglesias, spart zwar nicht mit Seitenhieben gegen Angela Merkel und die von Deutschland befürwortete Austeritätspolitik. Aber selbst er bekennt sich klar zu Europa. Etwas anderes ließe sich der Bevölkerung auch gar nicht vermitteln: Im jüngsten Eurobarometer, der Meinungsumfrage der EU in ihren Mitgliedsländern, sind 62 Prozent der Spanier überzeugt, dass die Mitgliedschaft in der EU gut für ihr Land ist. Im Schnitt liegt der Wert in den EU-Ländern bei 57 Prozent.

Das starke Bekenntnis der Spanier zu Europa lässt sich am besten mit ihrer Vergangenheit erklären: Spanien war unter dem Regime des Diktators Francisco Franco bis zu dessen Tod 1975 nahezu isoliert. Für viele Spanier war der Beitritt in die europäische Gemeinschaft 1986 ein großer Erfolg, stand sie doch für Modernität, Wohlstand und eine Normalität, die es vorher in Spanien nicht gab. Die Hälfte der heute lebenden Spanier hat das Franco-Regime noch selbst erlebt – und reagiert entsprechend empfindlich auf starke nationalistische Töne in der eigenen Politik. Laut einer Studie der Denkfabrik „Real Instituto de Elcano“ ist die Europa-Anhängerschaft vor allem bei älteren Spaniern besonders stark ausgeprägt, die die Franco-Zeit noch in Erinnerung haben.

Zudem sorgen auch die separatistischen Tendenzen in einigen Regionen dafür, dass das spanische Nationalgefühl nicht besonders ausgeprägt ist. Die bevölkerungsreiche Region Katalonien strebt seit Jahren ebenso wie das Baskenland nach mehr Eigenständigkeit. Die Katalanen wollen sich sogar komplett von Madrid lösen und als eigener Staat der EU beitreten.

Die Schuld an den niedrigen Löhnen, die in der Krise drastisch gesunken sind, an 19 Prozent Arbeitslosigkeit und an einem hohen Armutsrisiko geben die Spanier nicht der EU, sondern ihren eigenen Politikern. „Es herrscht die Überzeugung, dass das Land ohne den Einfluss der EU noch schlechter regiert würde“, erklärt Ignacio Molina, Europa-Experte beim Real Instituto de Elcano. Sandra Louven