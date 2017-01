 Euro-Bonds: EU-Kommission verweigert die Aussage

Eurobonds Wird es die Mehrfachverschuldung doch noch geben? (Foto: dapd)

BrüsselDie EU-Kommission will sich nicht zu einem Medienbericht äußern, wonach es in der Brüsseler Behörde Überlegungen über gebündelte Schuldenpapiere in der Euro-Zone gibt. Die Kommission werde ihre Vorschläge zum Währungsraum in einem Weißbuch im März präsentieren, sagte eine Sprecherin am Freitag. Bis dahin handele es sich um laufende Arbeiten. Das „Handelsblatt“ hatte berichtet, dass es in der EU-Kommission und unter Notenbankern im Euro-Raum Erwägungen gebe, Staatsanleihen des Währungsraums als "European Safe Bonds" (ESB) zu bündeln. Das Bundesfinanzministerium lehnt Eurobonds weiter ab.