 Europäische Union: Der Glyphosat-Showdown in Brüssel

Glyphosat Die Zulassung für das Mittel läuft Mitte Dezember aus. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie EU-Kommission ist mit dem nächsten Anlauf für eine weitere Zulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat gescheitert. Der Vorschlag für eine neue Lizenz über fünf Jahre fand am Donnerstag keine Mehrheit im zuständigen Ausschuss der EU-Mitgliedsländer. Dabei war der Vorschlag der Kommission bereits ein Kompromiss. Sie hatte zunächst eine Zulassung über zunächst zehn Jahre ins Spiel gebracht, dafür aber keine Mehrheit gewinnen können.

Das Scheitern des Kommissionsvorschlags geht im Wesentlichen auf Frankreich und Deutschland zurück – beide haben als bevölkerungsreichste Mitgliedsländer den gewichtigsten Einfluss. Die Franzosen stimmten wie zuvor bereits mit Nein. Die Bundesregierung enthielt sich wie bisher ihrer Stimme, weil sie weiterhin keine einheitliche Position in dieser Frage hat.

Glyphosat - Wie gefährlich ist das Pflanzengift? Was ist Glyphosat? Glyphosat ist ein chemischer Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln (Pestiziden) und dient der Unkrautvernichtung. Glyphosat kommt weltweit zum Einsatz und wird unter verschiedenen Namen von verschiedenen Firmen vermarktet. Der US-Konzern Monsanto hat Glyphosat in den 70er Jahren zum Pestizid entwickelt.

Warum wird das Mittel so großflächig eingesetzt? In Europa wird das Mittel beim Anbau von Getreide, Raps, Wein, Oliven und Zitrusfrüchten angewandt, vor allem nach der Ernte. In Deutschland etwa werden 87 Prozent aller Rapsanbauflächen nach der Ernte mit Glyphosat behandelt. Das spart nach Angaben der Hersteller Zeit, Energie und Kosten, weil ein Acker oft nicht mehr umgepflügt werden muss. Ohne das Mittel würden sich die Ernteerträge einiger Pflanzen in Deutschland um fünf bis 40 Prozent verringern, erklärt die Arbeitsgemeinschaft Glyphosat.



Warum gibt es Streit? Der Streit dreht sich um vor allem um mögliche Gesundheitsgefahren des Mittels. Strittig sind nicht nur die Ergebnisse verschiedener Berichte und Studien, sondern die wissenschaftliche Herangehensweise insgesamt, zum Beispiel wann eine Studie glaubwürdig ist.

Welche möglichen Gefahren sind benannt worden? Bedenken äußerte im März die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC): Glyphosat sei „wahrscheinlich krebserzeugend bei Menschen“, erklärte die zur Weltgesundheitsorganisation gehörende IARC.

Zu welcher Erkenntnis kommen die Behörden in Deutschland und der EU? Aufsichtsbehörden in Deutschland und der EU kamen zu dem Schluss, dass Glyphosat keine Gefahr für die Gesundheit von Menschen darstellt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) gab der EU-Kommission deshalb grünes Licht für eine erneute Zulassung von Glyphosat. Über den entsprechenden Vorschlag der Kommission werden die EU-Mitgliedstaaten nun abstimmen.

Wie kann es zu solch unterschiedlichen Einschätzungen kommen? Darüber gibt es nur Spekulationen. Immer wieder wird behauptet, die Efsa fälle ihre Entscheidungen nicht völlig unabhängig von Industrieinteressen. Im Fall von Glyphosat fehlt dafür aber ein Nachweis.

Doch die EU-Kommission beharrt auf ihrem eingebrachten Vorschlag und lehnt eine Nachbesserung ab. Frankreich und Italien etwa hatten eine Verlängerung um nur drei Jahre ins Spiel gebracht. Dem will die Kommission nicht folgen – sie sucht nun die Entscheidung: Man werde nun im nächsten Verfahrensschritt in den Berufungsausschuss gehen, sagte ein Kommissionssprecher nach der Abstimmung. Das Gremium aus höherrangigen Vertretern der Mitgliedsstaaten und der Kommission kann angerufen werden, wenn sich die nationalen Experten nicht einigen konnten.

Dort wird allerdings kein neuer Plan ausgearbeitet. Die Kommission wird den gleichen Vorschlag zur Abstimmung stellen wie in dem Expertenausschuss am Donnerstag. Es kommt also in Brüssel zum Showdown. Findet sich auch im Berufungsausschuss keine qualifizierte Mehrheit für die Verlängerung der Glyphosat-Zulassung, kann die Kommission eigenmächtig entscheiden.

Dieses Szenario wird nun wahrscheinlicher. Denn auch im Vermittlungsausschuss dürfte der grundlegende Dissens nicht aus der Welt zu schaffen sein. Die entscheidende Rolle dabei hat Deutschland: Die Regierung hat sich in dem Expertengremium in Brüssel bisher bei allen Entscheidungen enthalten, weil das SPD-geführte Umweltministerium gegen eine Neuzulassung und das CSU-Agrarministerium dafür war. Umweltministerin Barbara Hendricks rückt von ihrer Position nicht ab.

Der regierungsinterne Streit eskalierte am Donnerstag. Schmidt hatte der Kommission per Brief die Zustimmung Deutschlands für die Verlängerung der Zulassung um drei Jahre angeboten. Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth kritisierte den Vorstoß scharf und stellte klar, dass die Initiative nicht innerhalb der Bundesregierung abgestimmt sei. „Gibt es noch irgendwelche Regeln, die in der Regierung eingehalten werden?“, fragte er bei Twitter. Und Hendricks warf Schmidt ein „Foulspiel“ vor. Der Brief an die EU-Kommission sei weder mit dem Bundesumweltministerium noch mit dem Bundeskanzleramt abgestimmt worden: „Einfach zu behaupten, dass die Bundesregierung für eine Verlängerung der Zulassung um weitere drei Jahre wäre, ist ein Foulspiel.“ Hendricks will bei ihrem Nein zu Glyphosat bleiben. „Die Kommission hat bis heute keinerlei Vorkehrungen gegen die katastrophalen Auswirkungen auf die Artenvielfalt vorgesehen.“

Längst ist das Thema Glyphosat auch in die Sondierungsgespräche der Jamaika-Parteien eingezogen. Die Grünen haben ihre Position deutlich gemacht: Sie lehnen die von der Kommission vorgeschlagene Neuzulassung von Glyphosat ab. Die bestehende Patt-Situation würde also auch in eine neue Regierung übertragen. Da der Vermittlungsausschuss der EU bis zum 22. November tagen soll, wird ohnehin die bisherige Regierung daran beteiligt sein.