 Europäische Union: Maßnahmen gegen Terroristen enthüllt

Lkw nach dem Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt Um vor Anschlägen – wie den auf den Berliner Weihnachtsmarkt – besser zu schützen, hat die EU ein Maßnahmenpaket erarbeitet und vorgestellt. (Foto: dpa)

BrüsselDie Europäische Union will mit einem Maßnahmenpaket den Schutz vor Angriffen sogenannter einsamer Wölfe sowie vor Lastwagenanschlägen wie demjenigen auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verbessern. Wie die EU am Mittwoch bekanntgab, sollen große Menschenansammlungen in Einkaufszentren, auf Konzerten und Sportveranstaltungen unter anderem durch eine Förderung und Schritte zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und privaten Sicherheitsfirmen stärker geschützt werden. Polizisten und private Sicherheitsleute sollten gemeinsam trainieren und Übungen abhalten.

„Terroristen stehen nicht still“, sagte EU-Sicherheitskommissar Julian King am Mittwoch. „Sie wechseln ihre Methoden und passen sie an. Wir müssen bereit sein, auch unsere Reaktion anzupassen.“

Die EU-Kommission möchte der Polizei bei Terrorermittlungen bei der Entschlüsselung von Telefonen und Computern behilflich sein. Außerdem will sie es Extremisten erschweren, die Bestandteile für den Bau von Sprengsätzen zu beschaffen.