 Europäische Union: Özdemir warnt vor Abbruch der Türkei-Beitrittsgespräche

BerlinGrünen-Chef Cem Özdemir hat trotz aller Kritik an der Türkei vor einem Abbruch der EU-Beitrittsgespräche gewarnt. Als Grund nannte er am Mittwoch im Deutschlandfunk, „weil es genau das Mittel ist, wo wir noch eine Chance haben, die türkische Opposition zu stärken“. Ein Abbruch wäre „das fälscheste aller Mittel“, um in der Türkei Inhaftierten mit deutschem Pass - wie der Menschenrechtler Peter Steudtner - zu helfen. In Istanbul beginnt am Mittwoch das Verfahren gegen Steudtner. Ihm wird unter anderem Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Özdemir machte aber zugleich deutlich, dass es mit einem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan keine EU-Mitgliedschaft der Türkei geben werde.

Die Türkei und die EU – (Kein) weiter so? Was verlangt das EU-Parlament? Eine breite Mehrheit der Europaabgeordneten will, dass die Gespräche mit der Türkei über einen Beitritt zur Europäischen Union (EU) „vorübergehend eingefroren“ werden. Das heißt: „Wir hören auf, über offene Verhandlungskapitel (Politikbereiche) zu sprechen und öffnen keine neuen“, erklärt die Türkei-Berichterstatterin des Europaparlaments, Kati Piri. Führt die Türkei die Todesstrafe wieder ein, sollen die Gespräche automatisch suspendiert werden.

Für wie lange sollen die Gespräche auf Eis gelegt werden? Sobald die Türkei den Ausnahmezustand aufgehoben hat, wollen die Abgeordneten neu bewerten, ob das Land zu Rechtsstaatlichkeit und Respekt der Menschenrechte zurückgekehrt ist. Den massenhaften Festnahmen und Entlassungen in der Folge des Putschversuchs von Mitte Juli wollen die Abgeordneten jedenfalls nicht tatenlos zusehen.

Was haben die EU-Abgeordneten in der Sache überhaupt zu sagen? Ihre Aufforderung bindet die EU-Kommission, die die seit 2005 laufenden Beitrittsgespräche führt, nicht. Eigentlich wäre es aber an der Brüsseler Behörde, bei einem „schwerwiegenden und anhaltenden Verstoß“ der Türkei gegen europäische Grundwerte eine Suspendierung zu empfehlen. Am Ende liegt die Entscheidung bei den EU-Staaten.

Werden die Mitgliedstaaten der Aufforderung nachkommen? Wahrscheinlich nicht. „Die Mitgliedstaaten (sind) bislang nicht gewillt (...), drastische Schritte zu setzen“, sagte der für die Beitrittsverhandlungen zuständige EU-Kommissar, Johannes Hahn, während der Plenardebatte. Ein Grund für die Zurückhaltung dürfte die Flüchtlingspolitik sein. Die enge Zusammenarbeit mit der Türkei ist neben der Abschottung der Balkanroute ein Grund dafür, dass derzeit vergleichsweise wenige Menschen nach West- und Mitteleuropa kommen.

Hätte das Europaparlament noch weiter gehen können? Es hätte auf wirtschaftlichen Druck ausüben können. Mögliche wäre etwa, die Gespräche über eine Erweiterung der Zollunion auszusetzen. Das Parlament warnt Ankara in der Resolution ausdrücklich davor.

Welche Reaktion der Türkei ist zu erwarten? Erdogan hat gar nicht erst auf die Abstimmung über die Resolution gewartet. „Ich rufe allen, die uns vor den Bildschirmen zusehen, und der ganzen Welt zu: Egal wie das Resultat ausfällt, diese Abstimmung hat für uns keinen Wert“, sagte er am Mittwoch. Ohnehin hegt Erdogan eine tiefe Abneigung gegen das Europaparlament, dem er Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorwirft.

Rechnet Erdogan überhaupt noch mit einem EU-Beitritt? In absehbarer Zeit sicherlich nicht. Erst kürzlich forderte er von der EU eine Entscheidung über einen Abbruch oder eine Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen bis zum Ende des Jahres. Sonst will er in einem Referendum darüber entscheiden lassen, ob die Gespräche fortgeführt werden sollen. Zudem hat er deutlich gemacht, dass die EU aus seiner Sicht nicht alternativlos ist – und eine Annäherung an Russland und China ins Spiel gebracht.

Özdemir, der als Außenminister einer Jamaika-Koalition aus Unionsparteien, FDP und Grünen im Gespräch ist, forderte ebenso wie der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), von der Türkei ein faires, zügiges und rechtsstaatlichen Regeln folgendes Verfahren gegen Steudtner. Dass der Prozess nun doch relativ rasch beginne, sei ein gutes Zeichen, sagte Roth im ZDF-Morgenmagazin. Die Türkei könne nun unter Beweis stellen, dass ihr Rechtsstaat funktioniere.

Anders als die Grünen plädiert die CSU in den Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition erneut für einen Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei.